СМИ подтвердили гибель более 61 тысячи военных РФ в Украине

Установлены имена 61 831 российского военнослужащего, погибшего на войне в Украине с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Об этом во вторник, 6 августа, сообщают издание "Медиазона" и "Русская служба Би-би-си". Чаще других гибнут военнослужащие в возрасте от 30 до 38 лет, следует из публикации.

По данным журналистов, с 19 июля в список погибших добавились более двух тысяч человек. "Рост потерь за последние месяцы гораздо более значительный, чем мы успеваем это фиксировать", - пишет "Медиазона". У журналистов в результате образовался "долг" в несколько тысяч имен, отмечается в тексте. Обработка этих некрологов увеличит подтвержденное число потерь в российской армии.

Шольц: РФ теряет 24 тысячи солдат в месяц

Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) в мае заявил, что на войне в Украине погибают или получают тяжелые ранения около 24 тысяч российских солдат ежемесячно. Шольц подчеркнул, что эти потери российской армии, так же как и гибель многих украинских солдат и мирных жителей, - результат "империалистической мании величия" Владимира Путина.

Министерство обороны Великобритании в апреле оценило российские потери на войне в Украине в 450 тысяч человек убитыми и ранеными. Еще "десятки тысяч" россиян, по данным Великобритании, дезертировали с февраля 2022 года.