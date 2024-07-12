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Лондон: Россия несет беспрецедентные за время войны потери

Даниил Сотников
12 июля 2024 г.

Россия в мае и июне потеряла в Украине ранеными и убитыми более 70 тысяч человек, это максимальный показатель с начала войны, сообщила британская разведка.

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Боевые действия в Херсонской области
Боевые действия в Херсонской областиФото: Alexei Konovalov/TASS via picture alliance

Российские потери в Украине в мае и июне значительно выросли и достигли максимальных значений за все время войны, утверждает в ежедневной сводке в пятницу, 12 июля, министерство обороны Великобритании.

По его данным, среднесуточные потери РФ убитыми и ранеными в мае и июне составили 1262 и 1163 человека соответственно. За два месяца Россия могла потерять более 70 тысяч человек, считает британская разведка. 

В британском Минобороны связывают рост боевых потерь России с открытием нового фронта в Харьковской области при сохранении активности на других направлениях. "Хотя этот новый подход усилил давление на линию фронта, эффективная оборона Украины и отсутствие подготовки снижают способность России использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки еще больше растянуть линию фронта", - считают в разведке Великобритании.

По мнению аналитиков, уровень российских потерь примерно в 1000 человек в день, вероятно, сохранится в ближайшие два месяца, так как Россия будет пытаться захватить украинские позиции массированными атаками.

Оценки российских потерь в Украине

Украина и Россия не раскрывают своих потерь в ходе войны. Издание "Медуза", изучив данные Реестра наследственных дел (РНД) и поименный список некрологов, пришло к выводу, что за два с половиной года на этой войне погибли 120 тысяч российских военнослужащих.

Издание "Важные истории", оценив масштабы российских людских потерь на основе метода избыточной смертности, пришло к выводу, что за первые два года войны погибли более 71 тысяч российских мужчин. Журналисты издания "Медиазона" и Русской службы BBC вместе с волонтерами к апрелю 2024 года установили по открытым источникам имена более 50 тысяч погибших российских военных.

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