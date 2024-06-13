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НАТО: Потери РФ в Украине в мае достигли 1000 человек в день

Ксения Польская
13 июня 2024 г.

По данным НАТО, наступая на Харьковскую область, РФ ежедневно теряла порядка тысячи солдат убитыми и ранеными. Наступление на этом участке замедлилось после того, как Запад пересмотрел условия применения оружия для ВСУ.

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Боевые действия в Харьковской области
Боевые действия в Харьковской областиФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

В ходе попытки наступления на Харьковскую область потери российской армии составляли в среднем тысячу человек убитыми и ранеными ежедневно. Такие цифры привел высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге в Брюсселе в четверг, 13 июня, в кулуарах заседания министров обороны стран Североатлантического альянса.

При этом Россия рекрутирует около 30 тысяч человек в месяц, уточнил он, подчеркнув, что в результате российским войскам удается восполнять человеческие ресурсы. О потерях среди украинских военных в ходе отражения российской атаки в Харьковской области чиновник не сообщил. Он указал, что для крупного прорыва войскам РФ не хватает ресурсов и техники, но они по-прежнему сохраняют преимущество в этих сферах по сравнению с ВСУ.

Такие же оценки российских потерь привел генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО не ожидает прорыва РФ близ Харькова

Между тем глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в тот же день сообщил, что союзники более не опасаются существенного прорыва российских войск в Харьковской области. Вашингтон подчеркивает, что ситуация на этом участке фронта стабилизировалась по сравнению с прошедшими неделями, а российское продвижение замедлилось, в то время как украинцы держат оборону и укрепляют позиции.

В альянсе связывают это с тем, что ряд стран, поставляющих вооружения для ВСУ, позволил их применение на российской территории, чтобы дать возможность украинской армии отразить атаку близ Харькова.

Xenia Polska
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