Зеленский: РФ не удалось реализовать харьковскую операцию

Российским силам не удалось реализовать свою операцию на харьковском направлении, об этом в субботу, 8 июня, в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление - усилено. И будет еще усилено", - отметил украинский лидер.

При этом Зеленский признал, что ситуация на Донецком направлении пока остается трудной. Однако, по его словам, в ходе переговоров с западными партнерами во Франции Киеву удалось достичь договоренностей по поставкам дополнительных систем ПВО и налаживанию производственной базы для изготовления снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, президент Украины поблагодарил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона за его инициативу по обучению украинских солдат и оснащению бригад ВСУ. "Май расширил наши возможности на поле боя, в частности в дальнобойности. Июнь должен дать усиление нашей дипломатии и стратегическим перспективам - всему тому, что может приблизить справедливый мир и дать больше силы нашему украинскому обществу. И это будет", - резюмировал Зеленский.

У РФ cокращаются возможности для военного прорыва

По данным издания Bloomberg, на фоне получения Киевом свежих поставок вооружений на миллиарды долларов от США и европейских союзников у России сужается окно возможностей для военного прорыва в Украине. "Попытка России открыть новый фронт на северо-востоке Харьковской области Украины, похоже, зашла в тупик, так и не достигнув поставленной Путиным цели - создания буферной зоны вдоль границы", - пишет агентство, ссылаясь на утверждения украинской стороны.

После взятия стратегически важного украинского города Авдеевки в феврале России за месяцы боев удалось лишь несущественно продвинуться ценой больших потерь, указывает агентство. Так, российские войска уже несколько недель пытаются взять поселок Часов Яр на востоке Донецкой области.