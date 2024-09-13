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Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Кристоф Хассельбах
13 сентября 2024 г.

Покидающий пост генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Впервые главой этого представительного форума станет политик не из Германии.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: Dursun Aydemir/Anadolu/picture alliance / Anadolu

Впервые у Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) появится руководитель не из Германии. В лице покидающего пост генсека НАТО Йенса Столтенберга MSC получит одного из самых опытных и авторитетных экспертов в области безопасности в западном мире. Сегодня его знания и опыт как никогда нужны этому важному международному форуму. Война в Украине, угроза со стороны Китая, возможный новый президентский срок в США Дональда Трампа, который неоднократно бросал вызов НАТО, - это всего лишь несколько ключевых проблем. Йенс Столтенберг, будучи долгое время генеральным секретарем альянса, а до этого дважды премьер-министром Норвегии, имел дело с многочисленными проблемами в сфере безопасности - и в целом хорошо справился с их решением.

Молодой Столтенберг был противником НАТО

Тайны международной политики окружали маленького Йенса Столтенберга, которому сегодня 65 лет, буквально с колыбели. Его отец был норвежским дипломатом и министром обороны, а тетя - специалистом по Ближнему Востоку, женой министра обороны и главы МИД. Тем не менее, молодой Столтенберг вряд ли представлял, что он когда-нибудь станет генеральным секретарем НАТО, скорее, наоборот. В молодости он участвовал в акциях протеста против Североатлантического альянса и войны во Вьетнаме и бросал камни в американское посольство.

Йенс Столтенберг на посту главы норвежского правительства
Йенс Столтенберг на посту главы норвежского правительства, 2009 годФото: AP

В 2011 году во время его второго срока на посту главы норвежского правительства произошло нападение правого экстремиста Андерса Беринга Брейвика на летний лагерь молодежи Норвежской рабочей партии, в результате которого погибли 77 человек. Среди них были и личные знакомые Столтенберга. В своей речи после теракта он сказал, что ответом на насилие должна быть еще большая демократия и еще большая открытость, но никогда не наивность. Его реакция на теракт вызвала широкую общественную поддержку.

В 2012 году премьер Столтенберг завершил норвежско-российский пограничный спор в Баренцевом море, связанный с претензиями на нефтегазовые месторождения, путем переговоров с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. Тогда это были еще относительно спокойные времена.

Столтенберг: Украина находится на "необратимом пути" в НАТО

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский
Йенс Столтенберг и Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

Самым большим вызовом Йенса Столтенберга в роли генерального секретаря НАТО, несомненно, стало нападение России на Украину в феврале 2022 года. Когда он возглавил альянс в марте 2014 года - при поддержке тогдашнего президента США Барака Обамы и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) - аннексия Крыма Россией уже продемонстрировала, что тучи начали сгущаться.

Как и другие, в то время он явно недооценил масштабы российской агрессии. Однако уже и тогда Столтенберг постоянно напоминал, что страны НАТО должны больше тратить на оборону. Особенно острой критике неоднократно подвергалась Германия, чьи расходы на оборону были намного ниже целевого показателя НАТО в 2% от валового внутреннего продукта.

Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря Североатлантического альянса продлевался несколько раз, в последний раз из-за войны в Украине, чтобы избежать смены руководства в сложной ситуации. Сам он хотел уйти раньше и стать президентом Центрального банка Норвегии.

С самого начала полномасштабной российской агрессии в Украине он неоднократно призывал страны НАТО к дальнейшей военной помощи Киеву. По его мнению, Украина находится на "необратимом пути" к членству в этой организации.

Уверенность в крепости и сплоченности НАТО

Флаги перед штаб-квартирой НАТО
Флаги перед штаб-квартирой НАТОФото: Janine Schmitz/AA/photothek.de/picture alliance

Столтенберг не высказывает обеспокоенности вопросами будущего Североатлантического альянса в связи с угрозой с востока Европы или с политическими перестановками в США. "НАТО является самым сильным и успешным альянсом в истории по двум причинам: потому что мы едины во взаимной защите и потому что мы всегда были способны адаптироваться в условиях, когда мир меняется", - сказал Столтенберг в интервью DW на праздновании 75-летия НАТО в апреле 2024 года. Сейчас, указал он, угрозой номер один является Россия, поэтому надо действовать соответственно.

Политик не видит угрозы существованию оборонного альянса даже в случае возможной победы Дональда Трампа на выборах. США останутся постоянным членом НАТО, потому что это отвечает интересам их безопасности. "США сильнее с НАТО, чем без него", - указал Столтенберг. Он считает, что критика со стороны Трампа была направлена не против НАТО как альянса, а против отдельных его членов, не выделявших достаточных средств в бюджет. Однако в последние годы ситуация изменилась и расходы на оборону выросли.

Немецкий дипломат назвал Столтенберга "лучшим выбором" для MSC

Председатель MSC в 2008-2022 годах Вольфганг Ишингер
Председатель MSC в 2008-2022 годах Вольфганг ИшингерФото: Johannes Simon/Getty Images

Эта уверенность, вероятно, пойдет на пользу Мюнхенской конференции по безопасности, в работе которой традиционно велика тема трансатлантических отношений. На посту главы MSC Столтенберг сменит бывшего дипломата Кристофа Хойсгена (Christoph Heusgen), который возглавлял форум два года. Председатель MSC в 2008-2022 годах Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland назвал Столтенберга "лучшим выбором" в качестве руководителя конференции, которая проводится с 1963 года и иногда называется "Давос для обороны" по аналогии со Всемирным экономическим форумом в Швейцарии.

На посту генерального секретаря НАТО Столтенберга заменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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