Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Впервые у Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) появится руководитель не из Германии. В лице покидающего пост генсека НАТО Йенса Столтенберга MSC получит одного из самых опытных и авторитетных экспертов в области безопасности в западном мире. Сегодня его знания и опыт как никогда нужны этому важному международному форуму. Война в Украине, угроза со стороны Китая, возможный новый президентский срок в США Дональда Трампа, который неоднократно бросал вызов НАТО, - это всего лишь несколько ключевых проблем. Йенс Столтенберг, будучи долгое время генеральным секретарем альянса, а до этого дважды премьер-министром Норвегии, имел дело с многочисленными проблемами в сфере безопасности - и в целом хорошо справился с их решением.

Молодой Столтенберг был противником НАТО

Тайны международной политики окружали маленького Йенса Столтенберга, которому сегодня 65 лет, буквально с колыбели. Его отец был норвежским дипломатом и министром обороны, а тетя - специалистом по Ближнему Востоку, женой министра обороны и главы МИД. Тем не менее, молодой Столтенберг вряд ли представлял, что он когда-нибудь станет генеральным секретарем НАТО, скорее, наоборот. В молодости он участвовал в акциях протеста против Североатлантического альянса и войны во Вьетнаме и бросал камни в американское посольство.

Йенс Столтенберг на посту главы норвежского правительства, 2009 год Фото: AP

В 2011 году во время его второго срока на посту главы норвежского правительства произошло нападение правого экстремиста Андерса Беринга Брейвика на летний лагерь молодежи Норвежской рабочей партии, в результате которого погибли 77 человек. Среди них были и личные знакомые Столтенберга. В своей речи после теракта он сказал, что ответом на насилие должна быть еще большая демократия и еще большая открытость, но никогда не наивность. Его реакция на теракт вызвала широкую общественную поддержку.

В 2012 году премьер Столтенберг завершил норвежско-российский пограничный спор в Баренцевом море, связанный с претензиями на нефтегазовые месторождения, путем переговоров с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. Тогда это были еще относительно спокойные времена.

Столтенберг: Украина находится на "необратимом пути" в НАТО

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

Самым большим вызовом Йенса Столтенберга в роли генерального секретаря НАТО, несомненно, стало нападение России на Украину в феврале 2022 года. Когда он возглавил альянс в марте 2014 года - при поддержке тогдашнего президента США Барака Обамы и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) - аннексия Крыма Россией уже продемонстрировала, что тучи начали сгущаться.

Как и другие, в то время он явно недооценил масштабы российской агрессии. Однако уже и тогда Столтенберг постоянно напоминал, что страны НАТО должны больше тратить на оборону. Особенно острой критике неоднократно подвергалась Германия, чьи расходы на оборону были намного ниже целевого показателя НАТО в 2% от валового внутреннего продукта.

Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря Североатлантического альянса продлевался несколько раз, в последний раз из-за войны в Украине, чтобы избежать смены руководства в сложной ситуации. Сам он хотел уйти раньше и стать президентом Центрального банка Норвегии.

С самого начала полномасштабной российской агрессии в Украине он неоднократно призывал страны НАТО к дальнейшей военной помощи Киеву. По его мнению, Украина находится на "необратимом пути" к членству в этой организации.

Уверенность в крепости и сплоченности НАТО

Флаги перед штаб-квартирой НАТО Фото: Janine Schmitz/AA/photothek.de/picture alliance

Столтенберг не высказывает обеспокоенности вопросами будущего Североатлантического альянса в связи с угрозой с востока Европы или с политическими перестановками в США. "НАТО является самым сильным и успешным альянсом в истории по двум причинам: потому что мы едины во взаимной защите и потому что мы всегда были способны адаптироваться в условиях, когда мир меняется", - сказал Столтенберг в интервью DW на праздновании 75-летия НАТО в апреле 2024 года. Сейчас, указал он, угрозой номер один является Россия, поэтому надо действовать соответственно.

Политик не видит угрозы существованию оборонного альянса даже в случае возможной победы Дональда Трампа на выборах. США останутся постоянным членом НАТО, потому что это отвечает интересам их безопасности. "США сильнее с НАТО, чем без него", - указал Столтенберг. Он считает, что критика со стороны Трампа была направлена не против НАТО как альянса, а против отдельных его членов, не выделявших достаточных средств в бюджет. Однако в последние годы ситуация изменилась и расходы на оборону выросли.

Немецкий дипломат назвал Столтенберга "лучшим выбором" для MSC

Председатель MSC в 2008-2022 годах Вольфганг Ишингер Фото: Johannes Simon/Getty Images

Эта уверенность, вероятно, пойдет на пользу Мюнхенской конференции по безопасности, в работе которой традиционно велика тема трансатлантических отношений. На посту главы MSC Столтенберг сменит бывшего дипломата Кристофа Хойсгена (Christoph Heusgen), который возглавлял форум два года. Председатель MSC в 2008-2022 годах Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland назвал Столтенберга "лучшим выбором" в качестве руководителя конференции, которая проводится с 1963 года и иногда называется "Давос для обороны" по аналогии со Всемирным экономическим форумом в Швейцарии.

На посту генерального секретаря НАТО Столтенберга заменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.