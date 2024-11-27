На случай войны: как в Скандинавии готовят население к ЧС

На фоне войны России против Украины Швеция, Финляндия и Норвегия обновили инструкции о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях. О сути рекомендаций и об отношении к ним населения - у DW.

Война России против Украины повлияла на ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, усилив напряженность. Скандинавские страны, расположенные рядом с Россией или граничащие с ней, уже сделали заметные шаги по укреплению своей военной мощи, увеличив оборонные бюджеты. А Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Однако в условиях возможных боевых действий важен не только военный потенциал, но и система гражданской обороны, а также готовность населения к такому развитию событий.

Новые инструкции для населения на случай войны и ЧС

Финляндия, Швеция и Норвегия выпустили для своих граждан брошюры, объясняющие, как вести себя в случае начала военных действий или различных катастроф. Финляндия представила рекомендации населению в цифровом формате, а Норвегия и Швеция - в печатном виде. В них объясняется, что делать в случае экстремальных погодных условий, пандемий и потенциальных конфликтов, в том числе военных.

В инструкциях затрагивается несколько аспектов, например, указывается на необходимость иметь недельный запас воды и продуктов питания, объясняется, каким образом действовать при эвакуации и как справиться с перебоями в энергоснабжении. Названия брошюр в Финляндии и Норвегии более явно ориентированы на ЧС: в первом случае это "Подготовка к инцидентам и кризисам", во втором - "Как вы можете сыграть свою роль в обеспечении готовности Норвегии к чрезвычайным ситуациям".

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин представляет обновленные рекомендации на случай возникновения ЧС, 8 октября 2024 года Фото: Claudio Bresciani/TT/AP Photo/picture alliance

У шведов, напротив, название брошюры подчеркивает возможность военного конфликта: "На случай кризиса или войны". В рекомендациях населению говорится, что в нестабильные времена, когда на европейском континенте происходят вооруженные конфликты и теракты, кибератаки и кампании по дезинформации используются для подрывной деятельности и влияния на Швецию. "Чтобы противостоять этим угрозам, мы должны быть едины. Если страна подвергнется нападению, каждый должен внести свой вклад в защиту независимости Швеции и нашей демократии", - отмечается в брошюре.

Микаэль Фриселл, глава Департамента гражданской обороны Минобороны Швеции, в пресс-релизе пояснил, что ситуация с национальной безопасностью кардинально изменилась, сейчас всем необходимо повышать свою устойчивость к различным кризисам и, в конечном счете, к войне. Швеция, приостановившая обязательный призыв на военную службу в 2010 году, вернула его в 2017 году. В Финляндии и Норвегии всеобщая воинская повинность существует уже несколько десятилетий.

Длинная история гражданской обороны в странах Скандинавии

Подготовка к чрезвычайным ситуациям не является чем-то новым для скандинавских стран. Такого рода инструкции и рекомендации появились здесь еще во время Второй мировой войны и затем холодной войны, поэтому в свежих брошюрах была обновлена уже существовавшая информация на сей счет.

Юсси Корхонен, глава финского Департамента гражданской обороны, рассказал DW, что, несмотря на отсутствие прямой военной угрозы Финляндии и другим скандинавским странам, ситуация в сфере безопасности в мире стала более нестабильной и труднопредсказуемой. Поэтому, по его словам, такие инструкции и рекомендации важно вовремя актуализировать.

"Подготовка населения требует длительного времени. Это не проект. Это процесс, в котором вы должны иметь определенный уровень готовности на случай различных чрезвычайных ситуаций", - уточнил Корхонен. Около 400 000 финнов уже скачали новые инструкции. По словам Корхонена, 60% его сограждан подготовились и запаслись на случай ЧС, например, едой и водой на три дня.

"Цель состоит в том, чтобы и остальные 40% сделали такие запасы на крайний случай", - делится глава Департамента гражданской обороны. И добавляет, что, согласно исследованиям, городская молодежь Финляндии менее подготовлена к чрезвычайным ситуациям, чем люди, живущие в сельской местности.

Беспокоятся ли шведы по поводу войны?

Дэвид Ферм, студент университета в Гетеборге, говорит, что сейчас шведы не думают о подготовке к войне и чувствуют себя спокойно. "Как только брошюры дойдут до населения, а, насколько я понимаю, они еще не дошли, тогда, я думаю, будет немного больше беспокойства, - предположил Ферм в интервью DW. - Но, в конце концов, люди снова успокоятся. Паники не будет".

По мнению Ферма, лучше, чтобы шведы знали, как действовать, и готовились к чрезвычайным ситуациям, и неплохо иметь такую информацию, независимо от того, какую панику может вызвать ее появление. Людвиг Карлберг, работающий для одного из стартапов в Стокгольме, также считает, что мысль о войне в Швеции очень далека от сознания большинства его соотечественников и не вызывает у них серьезного беспокойства.

"Люди не очень понимают связь между войной России против Украины и тем, что она может повлиять на наш образ жизни и угрожать ему. Я думаю, что они более осведомлены о положении дел в определенных сферах жизни, например, в области кибербезопасности", - отмечает Карлберг.

По его мнению, очень важно, чтобы брошюра с рекомендациями попала в руки шведам, "поскольку сейчас этот вопрос стоит как никогда остро". Карлберг считает, что в целом жители Швеции боятся России и войны в Европе, но наивно оптимистичны в отношении места своей страны в этом конфликте.

Беспокоятся ли финны поводу войны?

В Лаппенранте, финском городе, расположенном рядом с границей с Россией, ощущение угрозы сильнее. Марика Кессели, местная учительница, говорит, что быть готовым к худшему, например, к военному конфликту, очень важно. Хотя она пока не выполнила все рекомендации властей, касающиеся гражданской обороны.

Женщина признается, что больше всего испугалась, когда началось вторжение России в Украину, и даже подумывала тогда о замене своего электромобиля на машину с двигателем внутреннего сгорания. "Я учитель, и мы обычно не говорим о возможности войны в школе - это слишком страшно", - объяснила Кессели.

"Когда мы находимся с друзьями, мы иногда обсуждаем это. Но возможность уехать подальше от границы и найти новую работу довольно невелика, поэтому мы стараемся верить, что когда-нибудь эта планета станет более мирной. И надеемся на это", - подвела итог Марика Кессели.