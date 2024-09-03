История успеха Швеции: как удвоить ВВП, снижая выбросы СО2

С 1990 года Швеция на 80% снизила эмиссию парниковых газов, добившись при этом завидного роста экономики. В чем тут секрет? И могут ли шведы стать в этом примером для других?

Похоже, Швеция нашла рецепт, как развивать свою экономику и одновременно защищать климат. "Чтобы уменьшить негативное воздействие на экологию, не обязательно снижать уровень благосостояния", - заверяет Маттиас Голдман, основатель шведского Секретариата-2030, организации, цель которой - сократить выбросы СО2 в транспортном секторе страны на 70% в период с 2010 по 2030 год.

По данным Европейского агентства по охране окружающей среды (European Environment Agency, EEA), Швеция опережает все остальные европейские страны по сокращению объема выбросов парниковых газов. Уже в 1990 году их эмиссия в Швеции была в пять раз меньше на душу населения, чем в среднем по Европе. С тех пор шведы уменьшили выбросы парниковых газов еще на 80%, в то время как среднее сокращение по ЕС составило всего 30%.

Но самое удивительное то, что Швеция, страна с развитой промышленностью, производящая сталь, цемент и автомобили, сумела при этом добиться двукратного увеличения своего ВВП за указанный период. Что же нужно для успешного проведения декарбонизации экономики и при этом сохранения ее роста?

Инвестиции в ВИЭ

Швеция обладает рядом естественных преимуществ. 70% ее территории занимают леса, а они очень полезны в борьбе с парниковыми газами, поскольку деревья выводят CO2 из атмосферы. Кроме того, в стране часто дуют сильные ветры, а также много гор, ручьев и озер - просто идеальные условия для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Но не только наличие благоприятной внешней среды привело Стокгольм к тому, чего он достиг на данный момент в вопросах защиты климата. Шведы давно осознали значение своих природных богатств и начали инвестировать в ВИЭ гораздо раньше других стран. "В Швеции гидроэнергетика существует уже более века", - поясняет Голдман из Секретариата-2030.

Швеция почти не использует ископаемое топливо для производства электроэнергии Фото: Dalibor Brlek/picture alliance

Шведские власти также исключили ископаемое топливо из энергобаланса еще в 1970-х, во время глобального нефтяного кризиса. Когда европейские государства искали другие источники энергии, Стокгольм активно развивал атомную энергетику.

Сегодня почти 70% электроэнергии в Швеции вырабатывается за счет ВИЭ - в особенности гидро- и ветроэнергетики. Остальная часть потребностей удовлетворяется за счет АЭС. Это означает, что выбросы парниковых газов при производстве электричества в этой скандинавской стране сейчас практически равны нулю.

"Таким образом, шведы почти не используют ископаемое топливо для выработки электроэнергии. Если сравнивать с другими странами, то это совсем другой мир", - констатирует Йорре де Шрайвер, эксперт по вопросам энергетики из ЕЕА.

Декарбонизация производства тепла

В Швеции без ископаемого топлива теперь обходятся не только при выработке электричества - это касается также отопления и энергоемких промышленных процессов.

Первым шагом на этом пути стали инвестиции в системы централизованного теплоснабжения, которые очень эффективны. Это означает, что вместо того, чтобы устанавливать отопительные устройства в каждом доме, вы строите большие централизованные системы отопления, которые подключаются к множеству домов и промышленных зон с помощью изолированных труб и подземной инфраструктуры.

Шведские власти на ранней стадии сделали выбор в пользу централизованного теплоснабжения

"Для создания такой инфраструктуры необходимо сотрудничество властей и частного сектора, - говорит Эса Перссон, которая консультирует шведское правительство по вопросам климатической политики и оценивает ее эффективность. - Кроме того, это довольно дорого, только подумайте, сколько трубопроводов нужно проложить через целые кварталы".

Тем не менее власти на ранней стадии сделали выбор в пользу централизованного теплоснабжения и придерживались его. "Они увидели преимущества таких крупных системных решений. Швеция как страна с холодным климатом имела реальный стимул для создания энергоэффективной и рациональной системы отопления для жителей", - добавляет Перссон.

Преимущество централизованного теплоснабжения в том, что вы можете менять используемое топливо. В прошлом Швеция полагалась на ископаемые его виды, такие как нефть и уголь. Но с 1990-х годов стала уделять особое внимание развитию ВИЭ и особенно энергоэффективности, а также инвестировать в технологии использования энергии из древесного топлива. Сегодня 97% теплоснабжения в Швеции обеспечивается за счет сжигания биотоплива и отходов.

"За последние 30 лет нам удалось на 70% сократить эмиссию парниковых газов при производстве электричества и организации теплоснабжения. Это также показывает, что большие и смелые перемены возможны", - делится Перссон.

Стимулы защиты климата - для компаний и граждан

И такие перемены произошли не на пустом месте. Стокгольм проводит четкую климатическую политику с 1990-х годов. Например, шведы первыми ввели налог на выбросы СО2, взимая плату за его эмиссию, причем как с предприятий, так и с частных лиц. Даже на сегодняшний день он - один из самых высоких в мире.

"Послание очень простое: либо вы делаете что-то, что вредит окружающей среде, и вам приходится платить за это налог; либо вы действуете более экологично, и вас не облагают налогом", - продолжает Маттиас Голдман. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что шведский налог на выбросы углекислого газа оказал значительное влияние на их объем: из года в год эмиссия СО2 от работы транспорта снижалась в среднем на 6%.

Принятый в Швеции налог на выбросы СО2 дал частным лицам и компаниям стимул инвестировать в ВИЭ Фото: Johan Nilsson/TT/picture alliance

Кроме того, налог ускорил изменения в сфере энергетики и теплоснабжения, дав людям и компаниям стимул инвестировать в ВИЭ вместо ископаемого топлива. В то время как во многих других государствах общественность восстала бы против введения любого нового налога, в Швеции этот сбор был принят "на ура". "У нас уже давно поддерживают экологическую и климатическую политику, и страна гордится тем, что является лидером в этой области", - описывает ситуацию Перссон.

И это справедливо для всего местного политического спектра. Уже в 2017 году семь из восьми ведущих партий согласовали самую строгую в мире климатическую цель: сократить выбросы СО2 до нуля уже к 2045 году.

"Формулирование этой цели дало бизнесу и людям твердую уверенность в том, что политика декарбонизации будет проводиться и дальше и что я могу инвестировать в защиту климата, зная, что даже при смене правительства цель сохранится", - подчеркивает Голдман.

Рост выбросов CO2 из-за вторжения России в Украину

Несмотря на то, что Стокгольм предпринял ряд эффективных шагов по снижению выбросов СО2, еще не все отрасли шведской экономики успешно прошли декарбонизацию. На данный момент транспорт и сельское хозяйство являются крупнейшими источниками эмиссии углекислого газа в стране. И именно транспорт вызывает наибольшую озабоченность.

После энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину, консервативное правительство Швеции свернуло несколько важных мер в данной сфере. Так, власти на четверть снизили налоги на бензин и дизтопливо, благодаря чему цены на них в стране сейчас одни из самых низких в Европе.

Правительство также совершило ряд шагов, которые уменьшили расходы на пользование автомобилем, чтобы поддержать нуждающиеся домохозяйства, а также отменило льготы, ранее предоставлявшиеся при покупке электромобилей. "Мы увеличиваем выбросы СО2 примерно на 5 миллионов тонн в год. Фактически это самое большой рост эмиссии в транспортной отрасли за всю историю Швеции", - сетует Маттиас Голдман.

Однако он полагает, что это лишь кратковременная неудача, поскольку власти пообещали, что принятые меры будут носить временный характер и что Швеция по-прежнему идет к достижению своей цели в транспортном секторе: сокращению выбросов СО2 на 70% в период с 2010 по 2030 год.

Опыт Швеции в декарбонизации экономики

Какие же уроки могут извлечь другие государства из шведской истории успеха? "Швеция, как мне кажется, демонстрирует, что, да, действительно можно производить электроэнергию без каких-либо выбросов парниковых газов. И это пример для других стран мира", - считает Йорре де Шрайвер, эксперт по вопросам энергетики из ЕЕА.

Хотя Стокгольм предпринял серьезные шаги по снижению выбросов СО2, еще не все отрасли шведской экономики прошли декарбонизацию Фото: Michael Bihlmayer/picture alliance

Может ли политика Швеции в данной области послужить образцом для других государств? "Найдите, где вы оказываете основное воздействие на климат и где можете добиться наибольших изменений. Выясните, что является вашим, как страны, уникальным преимуществом, где находится ваша точка входа, и отталкивайтесь от этого", - перечисляет последовательность действий Голдман.

И описывает дальнейшие перспективы: "Это даст вам "зеленые" предприятия и рабочие места, а также миллиарды доходов от экспорта, которые вы сможете использовать для других нужд, улучшения благосостояния, школьного образования и так далее". И хотя в каждой стране ситуация уникальна, очень важно включить в переходный процесс всех заинтересованных, советует основатель шведского Секретариата-2030.

И Эса Перссон с ним согласна. "Самый главный урок заключается в том, что необходимо тесное сотрудничество правительства, частного сектора и местных органов власти, чтобы вместе разрабатывать действительно системные решения и идти на риск, делать крупные долгосрочные инвестиции. Это стало одним из факторов успеха декарбонизации Швеции", - подвела она итог.