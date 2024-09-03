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История успеха Швеции: как удвоить ВВП, снижая выбросы СО2

Анн-Софи Брендлин
3 сентября 2024 г.

С 1990 года Швеция на 80% снизила эмиссию парниковых газов, добившись при этом завидного роста экономики. В чем тут секрет? И могут ли шведы стать в этом примером для других?

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Типичная шведская деревня на берегу Скандинавского залива
Фото: Jan Wehnert/picture alliance

Похоже, Швеция нашла рецепт, как развивать свою экономику и одновременно защищать климат. "Чтобы уменьшить негативное воздействие на экологию, не обязательно снижать уровень благосостояния", - заверяет Маттиас Голдман, основатель шведского Секретариата-2030, организации, цель которой - сократить выбросы СО2 в транспортном секторе страны на 70% в период с 2010 по 2030 год.

По данным Европейского агентства по охране окружающей среды (European Environment Agency, EEA), Швеция опережает все остальные европейские страны по сокращению объема выбросов парниковых газов. Уже в 1990 году их эмиссия в Швеции была в пять раз меньше на душу населения, чем в среднем по Европе. С тех пор шведы уменьшили выбросы парниковых газов еще на 80%, в то время как среднее сокращение по ЕС составило всего 30%.

Но самое удивительное то, что Швеция, страна с развитой промышленностью, производящая сталь, цемент и автомобили, сумела при этом добиться двукратного увеличения своего ВВП за указанный период. Что же нужно для успешного проведения декарбонизации экономики и при этом сохранения ее роста?

Инвестиции в ВИЭ

Швеция обладает рядом естественных преимуществ. 70% ее территории занимают леса, а они очень полезны в борьбе с парниковыми газами, поскольку деревья выводят CO2 из атмосферы. Кроме того, в стране часто дуют сильные ветры, а также много гор, ручьев и озер - просто идеальные условия для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Но не только наличие благоприятной внешней среды привело Стокгольм к тому, чего он достиг на данный момент в вопросах защиты климата. Шведы давно осознали значение своих природных богатств и начали инвестировать в ВИЭ гораздо раньше других стран. "В Швеции гидроэнергетика существует уже более века", - поясняет Голдман из Секретариата-2030.

Ветропарк в Швеции
Швеция почти не использует ископаемое топливо для производства электроэнергииФото: Dalibor Brlek/picture alliance

Шведские власти также исключили ископаемое топливо из энергобаланса еще в 1970-х, во время глобального нефтяного кризиса. Когда европейские государства искали другие источники энергии, Стокгольм активно развивал атомную энергетику.

Сегодня почти 70% электроэнергии в Швеции вырабатывается за счет ВИЭ - в особенности гидро- и ветроэнергетики. Остальная часть потребностей удовлетворяется за счет АЭС. Это означает, что выбросы парниковых газов при производстве электричества в этой скандинавской стране сейчас практически равны нулю.

"Таким образом, шведы почти не используют ископаемое топливо для выработки электроэнергии. Если сравнивать с другими странами, то это совсем другой мир", - констатирует Йорре де Шрайвер, эксперт по вопросам энергетики из ЕЕА.

Декарбонизация производства тепла

В Швеции без ископаемого топлива теперь обходятся не только при выработке электричества - это касается также отопления и энергоемких промышленных процессов.

Первым шагом на этом пути стали инвестиции в системы централизованного теплоснабжения, которые очень эффективны. Это означает, что вместо того, чтобы устанавливать отопительные устройства в каждом доме, вы строите большие централизованные системы отопления, которые подключаются к множеству домов и промышленных зон с помощью изолированных труб и подземной инфраструктуры.

Станция по выработки тепла в Швеции
Шведские власти на ранней стадии сделали выбор в пользу централизованного теплоснабжения

"Для создания такой инфраструктуры необходимо сотрудничество властей и частного сектора, - говорит Эса Перссон, которая консультирует шведское правительство по вопросам климатической политики и оценивает ее эффективность. - Кроме того, это довольно дорого, только подумайте, сколько трубопроводов нужно проложить через целые кварталы".

Тем не менее власти на ранней стадии сделали выбор в пользу централизованного теплоснабжения и придерживались его. "Они увидели преимущества таких крупных системных решений. Швеция как страна с холодным климатом имела реальный стимул для создания энергоэффективной и рациональной системы отопления для жителей", - добавляет Перссон.

Преимущество централизованного теплоснабжения в том, что вы можете менять используемое топливо. В прошлом Швеция полагалась на ископаемые его виды, такие как нефть и уголь. Но с 1990-х годов стала уделять особое внимание развитию ВИЭ и особенно энергоэффективности, а также инвестировать в технологии использования энергии из древесного топлива. Сегодня 97% теплоснабжения в Швеции обеспечивается за счет сжигания биотоплива и отходов.

"За последние 30 лет нам удалось на 70% сократить эмиссию парниковых газов при производстве электричества и организации теплоснабжения. Это также показывает, что большие и смелые перемены возможны", - делится Перссон.

Стимулы защиты климата - для компаний и граждан

И такие перемены произошли не на пустом месте. Стокгольм проводит четкую климатическую политику с 1990-х годов. Например, шведы первыми ввели налог на выбросы СО2, взимая плату за его эмиссию, причем как с предприятий, так и с частных лиц. Даже на сегодняшний день он - один из самых высоких в мире.

"Послание очень простое: либо вы делаете что-то, что вредит окружающей среде, и вам приходится платить за это налог; либо вы действуете более экологично, и вас не облагают налогом", - продолжает Маттиас Голдман. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что шведский налог на выбросы углекислого газа оказал значительное влияние на их объем: из года в год эмиссия СО2 от работы транспорта снижалась в среднем на 6%.

Солнечные панели в Швеции
Принятый в Швеции налог на выбросы СО2 дал частным лицам и компаниям стимул инвестировать в ВИЭФото: Johan Nilsson/TT/picture alliance

Кроме того, налог ускорил изменения в сфере энергетики и теплоснабжения, дав людям и компаниям стимул инвестировать в ВИЭ вместо ископаемого топлива. В то время как во многих других государствах общественность восстала бы против введения любого нового налога, в Швеции этот сбор был принят "на ура". "У нас уже давно поддерживают экологическую и климатическую политику, и страна гордится тем, что является лидером в этой области", - описывает ситуацию Перссон.

И это справедливо для всего местного политического спектра. Уже в 2017 году семь из восьми ведущих партий согласовали самую строгую в мире климатическую цель: сократить выбросы СО2 до нуля уже к 2045 году.

"Формулирование этой цели  дало бизнесу и людям твердую уверенность в том, что политика декарбонизации будет проводиться и дальше и что я могу инвестировать в защиту климата, зная, что даже при смене правительства цель сохранится", - подчеркивает Голдман.

Рост выбросов CO2 из-за вторжения России в Украину

Несмотря на то, что Стокгольм предпринял ряд эффективных шагов по снижению выбросов СО2, еще не все отрасли шведской экономики успешно прошли декарбонизацию. На данный момент транспорт и сельское хозяйство являются крупнейшими источниками эмиссии углекислого газа в стране. И именно транспорт вызывает наибольшую озабоченность.

После энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину, консервативное правительство Швеции свернуло несколько важных мер в данной сфере. Так, власти на четверть снизили налоги на бензин и дизтопливо, благодаря чему цены на них в стране сейчас одни из самых низких в Европе.

Правительство также совершило ряд шагов, которые уменьшили расходы на пользование автомобилем, чтобы поддержать нуждающиеся домохозяйства, а также отменило льготы, ранее предоставлявшиеся при покупке электромобилей. "Мы увеличиваем выбросы СО2 примерно на 5 миллионов тонн в год. Фактически это самое большой рост эмиссии в транспортной отрасли за всю историю Швеции", - сетует Маттиас Голдман.

Однако он полагает, что это лишь кратковременная неудача, поскольку власти пообещали, что принятые меры будут носить временный характер и что Швеция по-прежнему идет к достижению своей цели в транспортном секторе: сокращению выбросов СО2 на 70% в период с 2010 по 2030 год.

Опыт Швеции в декарбонизации экономики

Какие же уроки могут извлечь другие государства из шведской истории успеха? "Швеция, как мне кажется, демонстрирует, что, да, действительно можно производить электроэнергию без каких-либо выбросов парниковых газов. И это пример для других стран мира", - считает Йорре де Шрайвер, эксперт по вопросам энергетики из ЕЕА.

Знак СО2 на зеленом листке
Хотя Стокгольм предпринял серьезные шаги по снижению выбросов СО2, еще не все отрасли шведской экономики прошли декарбонизациюФото: Michael Bihlmayer/picture alliance

Может ли политика Швеции в данной области послужить образцом для других государств? "Найдите, где вы оказываете основное воздействие на климат и где можете добиться наибольших изменений. Выясните, что является вашим, как страны, уникальным преимуществом, где находится ваша точка входа, и отталкивайтесь от этого", - перечисляет последовательность действий Голдман.

И описывает дальнейшие перспективы: "Это даст вам "зеленые" предприятия и рабочие места, а также миллиарды доходов от экспорта, которые вы сможете использовать для других нужд, улучшения благосостояния, школьного образования и так далее". И хотя в каждой стране ситуация уникальна, очень важно включить в переходный процесс всех заинтересованных, советует основатель шведского Секретариата-2030.

И Эса Перссон с ним согласна. "Самый главный урок заключается в том, что необходимо тесное сотрудничество правительства, частного сектора и местных органов власти, чтобы вместе разрабатывать действительно системные решения и идти на риск, делать крупные долгосрочные инвестиции. Это стало одним из факторов успеха декарбонизации Швеции", - подвела она итог.

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