Швеция построит могильник для захоронения ядерных отходов на 100 тысяч лет

Правительство Швеции одобрило строительства могильника ядерных отходов, где радиоактивный мусор с атомных электростанций может безопасно храниться в течение ста тысяч лет. "Тем самым мы продемонстрируем, что мы можем использовать ядерную энергию в качестве переходного звена для того, чтобы стать первой в мире индустриальной страной, которая откажется от ископаемых энергоносителей", - заявила министр по вопросам охраны окружающей среды и климата Швеции Анника Страндхелл в четверг, 27 января.

Запланированный в Швеции могильник ядерных отходов - результат исследований, которые велись на протяжении сорока лет, отмечает агентство Reuters. Отработанные топливные стержни и прочие радиоактивные отходы общим весом до 12 000 тонн будут погребены на глубине в пятьсот метров в скальной горной породе в окрестностях атомной электростанции "Форсмарк".

Правительство в Стокгольме планирует отключить от сети последнюю шведскую АЭС в 2040-х годах. Примерно через 70 лет после этого, когда шахта будет заполнена, доступ к могильнику будет заблокирован бетонитом, чтобы не допустить проникновения туда воды. Это позволит надежно опечатать шахту на срок в сто тысяч лет, уверены эксперты.

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