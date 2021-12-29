Закрытие АЭС в Брокдорфе. Как ФРГ отказывается от ядерной энергии

Небольшая группа людей в основном пожилого возраста повесила на охраняемых воротах АЭС Брокдорф желтый транспарант с надписью: "Отключим атомные электростанции!". Большинство из собравшихся живут неподалеку, некоторые приехали из Гамбурга, а другие - из городов, расположенных еще дальше. Стоя в кругу на ледяном ветру, они согреваются речами и поют песни о мире. К пронизывающему холоду они привыкли, поскольку уже слишком долго участвуют в подобных акциях.
Атомная электростанция расположена на севере Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн. Вот уже 35 лет шестого числа каждого месяца активисты приходят на пикет у ворот АЭС: они поминают жертв ядерных катастроф и требуют закрытия электростанции. Это был 425-й и последний раз, когда группа собралась здесь, невзирая на ветер и холод, потому что с окончанием работы атомной электростанции заканчиваются и многолетние акции протеста.
Около 100 тысяч человек в феврале 1981 года протестовали против строительства АЭС Брокдорф
АЭС Брокдорф - одна из самых мощных в мире и самых спорных в ФРГ - в конце нынешнего года прекратит работу. "Я рад, что станцию отключат, и мне не грустно, а лишь немного жаль, что мы больше не увидимся в ближайшее время, - говорит соучредитель инициативы пастор Ханс-Гюнтер Вернер (Hans-Günter Werner). - Изначально мы не верили, что нам придется так долго здесь стоять".
АЭС Брокдорф ввели в строй вскоре после катастрофы в Чернобыле
Растущее движение противников ядерной энергетики еще в 1980-х годах объединило сотни тысяч протестующих против строительства АЭС в Брокдорфе. Ожесточенные столкновения с полицией происходили в те годы многократно.
После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году в Германии также был выявлен повышенный уровень радиации в почве и пищевых продуктах. "У меня были маленькие дети, которым я не разрешал играть в песочнице. Мы все паниковали", - рассказывает Вернер на пикете.
Деконтаминация машин на границе ФРГ и ГДР в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС
Брокдорф была первой в мире АЭС, введенной в эксплуатацию вскоре после аварии на Чернобыльской АЭС, в конце 1986 года. Пастор Вернер и некоторые его коллеги мирно протестовали в то время и решили продолжить акции в будущем - раз в месяц, пока АЭС не закроют. "Это, конечно, также помогало против нашего собственного страха, в первую очередь развить сопротивление, протестовать против станции и вообще что-то делать", - говорит пастор.
Местная община лишится доходов после закрытия АЭС
Его страх не был необоснованным. В 2008 году исследование показало, что дети, которые живут рядом с немецкими АЭС, имеют более высокий риск развития лейкемии.
Община Брокдорф благодаря работе электростанции несколько десятилетий получала высокие доходы от местного налога на прибыль предприятий. Деньги, от которых местные политики не хотели отказываться. "Мы, как муниципалитет, всегда поддерживаем наши коммерческие предприятия", - говорит бургомистр Эльке Гётче (Elke Göttsche).
Каток в Брокдорфе
В Брокдорфе с населением около тысячи человек построили каток за 7 миллионов евро, в городке очень низкая плата за пользование плавательным бассейном со стометровой горкой. Эльке Гётче выступает против закрытия АЭС. По ее мнению, станция еще какое-то время могла бы оставаться подключенной к сети, в том числе и чтобы облегчить переход на возобновляемые источники энергии. Тем не менее время, когда Брокдорф получал высокие доходы от атомной электростанции, заканчивается.
Другие страны продолжают развивать атомную энергетику
В Германии к концу 2022 года будут отключены от сети все оставшиеся атомные электростанции. В то же время другие страны, такие как Франция, Великобритания, США, Индия, Россия и Китай продолжают полагаться на атомную энергетику. В мире по-прежнему действует более 400 АЭС. В настоящее время строится около 50 ядерных реакторов, 18 из них только в Китае. Еще 300 находятся на стадии планирования.
АЭС Брокдорф закроют 31 декабря 2021 года
Ядерное лобби продвигает идею производства якобы чистой энергии, которая способствует достижению климатических целей. И этому аргументу охотно следуют некоторые главы государств. Президент Эмманюэль Макрон объявил в этом году, что для достижения климатической нейтральности к 2050 году после перерыва в несколько десятилетий Франция начнет строить новые атомные электростанции.
Выбросы АЭС в атмосферу ниже, чем у электростанций, работающих на угле, нефти и газе. Однако по сравнению с ветряной или солнечной энергетикой эта технология намного дороже, и на строительство станций уходит значительно больше времени.
Мирный атом способствует развитию военных технологий
По мнению Эндрю Стирлинга, профессора экономики университета Сассекса, существует другая причина, по которой государства делают ставку на мирный атом. "В глобальном масштабе наиболее приверженными гражданской атомной энергетике являются страны, у которых есть ядерное оружие, либо те, которые очень хотят его иметь", - говорит он.
Без мирного атома трудно развивать военные технологии, например, строить атомные подводные лодки
Использование атома необходимо во многих случаях из-за реализации военных ядерных программ. Об этом даже публично заявили Франция и США. "По некоторым данным, США все равно строили бы атомные реакторы, даже если бы вырабатываемая на них энергия была вдвое дороже. Ведь они помогают поддерживать на нужном уровне военные технологии", - сказал Стирлинг.
За кофе, пирожными и тыквенным супом активисты из Брокдорфа оглядываются в прошлое, вспоминая совместные акции. Некоторые из них привезли с собой фото из личных альбомов. АЭС в Брокдорфе отключат от сети 31 декабря 2021 года, однако еще несколько десятилетий она будет служить временным хранилищем радиоактивных отходов, поскольку по сей день нигде в мире нет могильника для них. "Таким образом, наша деятельность еще не завершена", - говорит один из участников группы. Однако впервые за 35 лет протестов активисты покидают площадку у ворот АЭС, ощущая себя победителями.
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Один день в Чернобыльской зоне отчуждения
Радиологический контроль на ЧАЭС
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Один день в Чернобыльской зоне отчуждения
Обед на ЧАЭС
После прохождения радиологического контроля, в столовой ЧАЭС предлагают полноценный обед: борщ или суп, мясо с гарниром и салат, компот, сок и хлеб. Здесь могут поесть и вегетарианцы: вместо мяса можно взять, например, арбуз и персик. Все продукты привезены в зону отчуждения с "большой земли". Цена обеда - 100 гривен (чуть больше трех евро). Кофе можно взять отдельно в автомате.
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Один день в Чернобыльской зоне отчуждения
"Белый дом" в Припяти
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Один день в Чернобыльской зоне отчуждения
Автоматы с газировкой
Эти автоматы, установленные возле кафе "Припять", в советские времена были неотъемлемой частью городского ландшафта. Они стояли и на улицах, и в парках отдыха. Эту модель АТ-101СК выпускало производственное объединение "Киевторгмаш". Газировка с сиропом стоила три копейки, без сиропа - одну копейку. В автомате справа (на фото) так и остался стоять граненый стакан.
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Один день в Чернобыльской зоне отчуждения
Уникальный витраж в кафе "Припять"
Кафе "Припять" в 70-80-е годы было излюбленным место отдыха молодежи. Оно располагалось у речного вокзала, куда приходили теплоходы "Ракета" из Киева. Особенность интерьера - витраж, скорее всего, авторства команды знаменитого художника-монументалиста Ивана Литовченко. Выполнен по трудоемкой и затратной технологии: рисунок собран из фрагментов цветного стекла.
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Один день в Чернобыльской зоне отчуждения
Остатки универмага в Припяти
Припять считалась образцово-элитным городом. Уровень обеспечения энергетиков сравнивали с московским, привычный для СССР дефицит здесь был редкостью. В Припяти было 25 магазинов, в том числе универмаг, открывшийся в начале 1986 года. На первом этаже был продуктовый отдел, на втором - мебельный. Здесь еще сохранились холодильные витрины, хотя мародеры давно сдали всю "начинку" на металлолом.
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Один день в Чернобыльской зоне отчуждения
Добыча мародеров
Больше всего следы мародеров заметны в брошенных домах припятчан. Некоторые вещи, незагрязненные радиацией, жители города смогли впоследствии забрать и вывезти, частично имущество утилизировали. Остальное стало добычей мародеров. Снимали даже батареи. Сейчас большинство квартир полностью пустые, но кое-где еще можно найти старую мебель и остатки кухонной утвари.
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Один день в Чернобыльской зоне отчуждения
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...она же - "Чернобыль-2", она же - "русский дятел", она же "выноситель мозгов". Последняя остановка маршрута - секретный объект, построенный неподалеку от ЧАЭС. Он был частью системы противовоздушной обороны СССР для обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет. С 1976 года "Дуга" портила нервы радиолюбителям постоянными шумами в эфире, за что ее и окрестили "дятлом".
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Автор: Юрий Шейко, Дмитрий Каневский, Марина Барановская