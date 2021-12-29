Закрытие АЭС в Брокдорфе. Как ФРГ отказывается от ядерной энергии

Небольшая группа людей в основном пожилого возраста повесила на охраняемых воротах АЭС Брокдорф желтый транспарант с надписью: "Отключим атомные электростанции!". Большинство из собравшихся живут неподалеку, некоторые приехали из Гамбурга, а другие - из городов, расположенных еще дальше. Стоя в кругу на ледяном ветру, они согреваются речами и поют песни о мире. К пронизывающему холоду они привыкли, поскольку уже слишком долго участвуют в подобных акциях.

Атомная электростанция расположена на севере Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн. Вот уже 35 лет шестого числа каждого месяца активисты приходят на пикет у ворот АЭС: они поминают жертв ядерных катастроф и требуют закрытия электростанции. Это был 425-й и последний раз, когда группа собралась здесь, невзирая на ветер и холод, потому что с окончанием работы атомной электростанции заканчиваются и многолетние акции протеста.

Около 100 тысяч человек в феврале 1981 года протестовали против строительства АЭС Брокдорф

АЭС Брокдорф - одна из самых мощных в мире и самых спорных в ФРГ - в конце нынешнего года прекратит работу. "Я рад, что станцию отключат, и мне не грустно, а лишь немного жаль, что мы больше не увидимся в ближайшее время, - говорит соучредитель инициативы пастор Ханс-Гюнтер Вернер (Hans-Günter Werner). - Изначально мы не верили, что нам придется так долго здесь стоять".

АЭС Брокдорф ввели в строй вскоре после катастрофы в Чернобыле

Растущее движение противников ядерной энергетики еще в 1980-х годах объединило сотни тысяч протестующих против строительства АЭС в Брокдорфе. Ожесточенные столкновения с полицией происходили в те годы многократно.

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году в Германии также был выявлен повышенный уровень радиации в почве и пищевых продуктах. "У меня были маленькие дети, которым я не разрешал играть в песочнице. Мы все паниковали", - рассказывает Вернер на пикете.

Деконтаминация машин на границе ФРГ и ГДР в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС

Брокдорф была первой в мире АЭС, введенной в эксплуатацию вскоре после аварии на Чернобыльской АЭС, в конце 1986 года. Пастор Вернер и некоторые его коллеги мирно протестовали в то время и решили продолжить акции в будущем - раз в месяц, пока АЭС не закроют. "Это, конечно, также помогало против нашего собственного страха, в первую очередь развить сопротивление, протестовать против станции и вообще что-то делать", - говорит пастор.

Местная община лишится доходов после закрытия АЭС

Его страх не был необоснованным. В 2008 году исследование показало, что дети, которые живут рядом с немецкими АЭС, имеют более высокий риск развития лейкемии.

Община Брокдорф благодаря работе электростанции несколько десятилетий получала высокие доходы от местного налога на прибыль предприятий. Деньги, от которых местные политики не хотели отказываться. "Мы, как муниципалитет, всегда поддерживаем наши коммерческие предприятия", - говорит бургомистр Эльке Гётче (Elke Göttsche).

Каток в Брокдорфе

В Брокдорфе с населением около тысячи человек построили каток за 7 миллионов евро, в городке очень низкая плата за пользование плавательным бассейном со стометровой горкой. Эльке Гётче выступает против закрытия АЭС. По ее мнению, станция еще какое-то время могла бы оставаться подключенной к сети, в том числе и чтобы облегчить переход на возобновляемые источники энергии. Тем не менее время, когда Брокдорф получал высокие доходы от атомной электростанции, заканчивается.

Другие страны продолжают развивать атомную энергетику

В Германии к концу 2022 года будут отключены от сети все оставшиеся атомные электростанции. В то же время другие страны, такие как Франция, Великобритания, США, Индия, Россия и Китай продолжают полагаться на атомную энергетику. В мире по-прежнему действует более 400 АЭС. В настоящее время строится около 50 ядерных реакторов, 18 из них только в Китае. Еще 300 находятся на стадии планирования.

АЭС Брокдорф закроют 31 декабря 2021 года

Ядерное лобби продвигает идею производства якобы чистой энергии, которая способствует достижению климатических целей. И этому аргументу охотно следуют некоторые главы государств. Президент Эмманюэль Макрон объявил в этом году, что для достижения климатической нейтральности к 2050 году после перерыва в несколько десятилетий Франция начнет строить новые атомные электростанции.

Выбросы АЭС в атмосферу ниже, чем у электростанций, работающих на угле, нефти и газе. Однако по сравнению с ветряной или солнечной энергетикой эта технология намного дороже, и на строительство станций уходит значительно больше времени.

Мирный атом способствует развитию военных технологий

По мнению Эндрю Стирлинга, профессора экономики университета Сассекса, существует другая причина, по которой государства делают ставку на мирный атом. "В глобальном масштабе наиболее приверженными гражданской атомной энергетике являются страны, у которых есть ядерное оружие, либо те, которые очень хотят его иметь", - говорит он.

Без мирного атома трудно развивать военные технологии, например, строить атомные подводные лодки

Использование атома необходимо во многих случаях из-за реализации военных ядерных программ. Об этом даже публично заявили Франция и США. "По некоторым данным, США все равно строили бы атомные реакторы, даже если бы вырабатываемая на них энергия была вдвое дороже. Ведь они помогают поддерживать на нужном уровне военные технологии", - сказал Стирлинг.

За кофе, пирожными и тыквенным супом активисты из Брокдорфа оглядываются в прошлое, вспоминая совместные акции. Некоторые из них привезли с собой фото из личных альбомов. АЭС в Брокдорфе отключат от сети 31 декабря 2021 года, однако еще несколько десятилетий она будет служить временным хранилищем радиоактивных отходов, поскольку по сей день нигде в мире нет могильника для них. "Таким образом, наша деятельность еще не завершена", - говорит один из участников группы. Однако впервые за 35 лет протестов активисты покидают площадку у ворот АЭС, ощущая себя победителями.

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