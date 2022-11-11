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Выбросы CO2 в атмосферуФото: DW
КлиматГлобальные темы

Эксперты: Выбросы CO2 в атмосферу продолжают расти

Олег Соколенко
59 мин. назад

Выбросы углекислого газа в атмосферу продолжают расти, отыграв падение, произошедшее во время пандемии. При сохранениии существующего тренда через 9-10 лет рост глобальных температур превысит установленную отметку.

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Объем мировых выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу от сжигания ископаемых видов топлива - угля, нефти и природного газа - продолжают расти. Доклад об этом представили 10 ноября эксперты международного исследовательского проекта Global Carbon Project на 27-й Конференции ООН по изменению климата (COP27), которая проходит в египетском Шарм-эш-Шейхе.

По прогнозу экспертов, в результате сжигания ископаемого топлива в 2022 году будет выброшено на 1% больше CO2, чем в 2021-м. Интересно, что соответствующие выбросы в Китае снизятся на 0,9%,а в Европе - на 0,8%. Зато в США они увеличатся на 1,5%, в Индии - на 6%, и во всем остальном мире - на 1,7%.

Углеродное загрязнение атмосферы от сжигания угля в нынешнем году увеличится на 1%, по сравнению с прошлым годом. Эффект от сжигания нефти и нефтепродуктов покажет прибавку в 2%, а от сжигания природного газа - напротив, снизится на 0,2%. Около 40% выбросов CO2 сегодня дает сжигания угля, 33% - сжигание нефти и 22% - сжигание газа, говорится в докладе.

Глобальное потепление не удается удержать в установленных рамках

Объемы мировых выбросов парниковых газов сейчас растут медленнее, чем 10-15 лет назад. Однако они все же продолжают расти, и это значит, что удержать рост глобальных температур ниже отметки в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с уровнем до начала индустриальной эпохи, скорее всего, не удастся. Именно такая цель была установлена в 2015 году Парижским соглашением по климату.

"Время для удержания отметки в 1,5 градуса уходит", - говорит Пьер Фридлингстейн, климатолог из Университета Эксетера и ведущий автор обсуждаемого доклада. "Это означает, что нам лучше приготовиться к превышению этой отметки и к тому, что мир изменится так, как мы еще не видели", - соглашается его коллега из Принстонского университета Майкл Оппенгеймер, не участвовавший в исследовании. Слова обоих цитирует агентство AP.

Рост глобальных температур чреват дальнейшим повышением уровня мирового океана, из-за которого могут лишиться крова миллионы людей, а также учащением разрушительных стихийных бедствий - таких как засухи, экстремальная жара, цунами, наводнения и оползни.

На выбросы CO2 повлияла война в Украине

Авторы доклада отметили два фактора, усложняющих сейчас общую картину. Первый из них - пандемия COVID-19, которая привела к снижению глобальных выбросов CO2 более чем на 5% в 2020 году. Однако с тех пор это падение было уже с лихвой отыграно. Отчасти это произошло потому, что после снятия части пандемийных ограничений в разных странах вышедшие из изоляции люди стали совершать больше поездок - что увеличило объем выбросов от транспорта.

Второй фактор - мировой энергетический кризис, вызванный агрессией России против Украины. Он вынудил многие страны сместить акценты в энергетической отрасли. Например, Германии в условиях прекращения поставок российского газа пришлось отказаться от планов по отказу от угольной энергетики к 2030 году, и расконсервировать некоторые ранее остановленные угольные электростанции.

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