Еврокомиссия объявила новые климатические цели

Еврокомиссия хочет к 2040 году сократить выбросы парниковых газов в Европе на 90 процентов по сравнению с 1990 годом. Основная нагрузка ляжет на промышленность, транспорт и сельское хозяйство.

Еврокомиссия хочет к 2040 году сократить выбросы парниковых газов в Европе на 90 процентов по сравнению с уровнем 1990 года. Эта цель климатической политики - начало диалога, а не решение, заявил во вторник, 6 февраля, комиссар ЕС по климатическим действиям Вопке Хукстра на презентации в Страсбурге. После выборов в Европарламент, которые пройдут в июне 2024 года, новый состав Еврокомиссии должен представить соответствующее законодательное предложение, подчеркнул еврокомиссар. Рекомендация комиссии не является обязательной, напоминает агентство epd.

К секторам, которые должны сократить выбросы парниковых газов, относятся промышленность, транспорт и сельское хозяйство, отмечает агентство dpa. Предложение также предусматривает расширение использования возобновляемых источников энергии и продвижение технологий улавливания и хранения углерода (CCS). Это делается для того, чтобы предотвратить попадание CO2 в атмосферу и замедлить глобальное потепление.

В 2021 году ЕС законодательно закрепил цель сделать европейскую экономику и общество климатически нейтральными к 2050 году. Закон ЕС о климате также установил первую промежуточную цель - сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 55 процентов к 2030 году по сравнению с 1990 годом. Законодательный пакет "Fit for 55" призван обеспечить достижение этого показателя.

Сокращение выбросов на 90 процентов к 2040 году соответствует обязательствам ЕС по Парижскому климатическому соглашению и рекомендациям Научно-консультативного совета ЕС по изменению климата. Последний в июне 2023 года рекомендовал ЕС сократить выбросы парниковых газов на 90-95 процентов к 2040 году. Парижское климатическое соглашение 2015 года направлено на ограничение глобального потепления порогом в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом.

Смотрите также: