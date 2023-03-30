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Фото: Stelian Porojnicu/PantherMedia/imago images
Природа и окружающая средаЕвропа

ЕС увеличивает долю энергии из возобновляемых источников

Александра Иванова
30 марта 2023 г.

Доля энергии из возобновляемых источников в общем потреблении энергии ЕС к 2030 году должна быть доведена до 42,5%, говорится в заявлении Совета ЕС.

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Европарламент и страны-члены Евросоюза в лице Совета ЕС в четверг, 30 марта, заключили соглашение, по которому доля энергии из возобновляемых источников в общем объеме энергии, потребляемой в ЕС, к 2030 году должна возрасти почти в два раза - до 42,5%.

Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял в среднем по ЕС 22%. До сих пор целью ЕС на 2030 год считалось увеличение доли энергии из возобновляемых источников до 32%.

"По руководству в использовании возобновляемых источников энергии было достигнуто единство. Совет (ЕС. - Ред.) поддержал большую часть наших амбициозных целей. Так переход экономики к возобновляемым источникам энергии может стать успешным. Теперь путь для более быстрого одобрения этого странами-членами ЕС свободен",  - написал в Twitter депутат Европарламента Маркус Пипер (Markus Pieper).

Уровень использования энергии из возобновляемых источников в экономике ЕС различен по странам. Лидером в этом отношении является Швеция. Там этот показатель составляет 63%. Между тем в Люксембурге, Нидерландах, Ирландии и на Мальте он ниже 13% от общего объема потребляемой энергии. В Германии доля энергии, производимой возобновляемыми источниками, в общем объеме потребляемой в стране энергии в 2022 году составила 46,9%.

Климатические цели ЕС

Климатические цели ЕС предполагают создание к 2050 году "климатически нейтральной" экономики. Это означает, что негативное воздействие на климат от производимых промышленностью парниковых газов должно быть полностью компенсировано за счет мер по защите климата и современных технологий.

Предварительное политическое соглашение о существенном увеличении доли энегргии из возобновляемых источников в экономике ЕС было принято на фоне стремления Евросоюза сократить свою зависимость от ископаемого топлива из России. Кроме того, эта мера должна сделать важный вклад в работу по борьбе с изменением климата.

Чтобы соглашение стало в ЕС законом, оно должно быть одобрено Европарламентом и правительствами стран-членов.

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Сообщение агентства Reuters о доле энергии из возобновимых источников в общем объеме энергии, использованной в Германии в 2022 году

Renewables provide 46.9% of power used in Germany in 2022
www.reuters.com
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