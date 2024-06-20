Скандинавские страны создадут военно-транспортный коридор

Норвегия, Швеция и Финляндия расширяют сотрудничество в оборонной сфере. На саммите в Будё решено создать на севере Скандинавии коридор для переброски личного состава.

Норвегия, Швеция и Финляндия создадут общий транспортный коридор для военных нужд. Он позволит при необходимости гораздо быстрее перебрасывать личный состав из норвежских портов в Швецию и Финляндию, объявили три североевропейские страны в рамках саммита по вопросам обороны, проходящего в четверг, 20 июня, в норвежском Будё.

Коридор будет проложен через север Скандинавии

Такое решение является ответом на потенциальную необходимость переброски вооруженных сил через границы. Маршрут будет проложен через северные регионы трех стран.

"Теперь, когда мы все в НАТО, мы можем совершенно другим образом сотрудничать, защищая друг друга", - заявил на пресс-конференции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. По его словам, раньше при планировании перемещений личного состава и военной техники североевропейские страны прокладывали маршруты с севера на юг. "Теперь мы будем больше ориентироваться на восточно-западное направление", - указал глава норвежского правительства.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м членом альянса в 2023 году, Швеция последовала за ней в марте 2024-го, преодолев сопротивление Турции.