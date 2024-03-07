В Норвегии начались масштабные учения НАТО Nordic Response

В учениях НАТО на Крайнем Севере принимают участие военнослужащие 13 стран, в том числе Финляндии и Швеции и Германии. В маневрах отрабатывается отражение нападения на территорию альянса.

На севере Норвегии проводятся масштабные учения НАТО по отражению нападения на территорию альянса. В маневрах Nordic Response - 2024 ("Северный ответ"), которые начались с полуночи четверга, 7 марта, согласно сообщению германского бундесвера, принимают участие около 1500 немецких военнослужащих, в том числе 700 горных стрелков.

В первый день учений солдаты должны совершить "контрнаступление" из района норвежского города Альта (около 500 км от границы с Россией), чтобы освободить расположенные к югу от него территории, которые, по сценарию маневров, уже были "заняты противником".

По данным Норвегии , в Nordic Response - 2024 принимают участие около 20 000 военных из 13 стран-союзниц - в их число входят и Финляндия с Швецией, которые приняли решение присоединиться к альянсу после нападения России на Украину. В маневрах задействован широкий спектр систем вооружений, в том числе 100 самолетов и военно-морские силы с фрегатами и подводными лодками.

К началу активной фазы Nordic Response - 2024 в Альту прибыл министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). Накануне он посетил норвежскую военную базу на границе с Россией и выступил с предложением расширить присутствие бундесвера на Крайнем Севере, несмотря на то, что основное внимание сейчас приковано к Украине и Ближнему Востоку.

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