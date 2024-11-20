Обрыв кабелей в Балтийском море: Швеция говорит о диверсии

Предварительное расследование дела об обрыве кабелей в Балтийском море находится на ранней стадии, сообщила шведская прокуратура. Поврежденные кабели связывают Швецию с Литвой и ФРГ с Финляндией.

Власти Швеции квалифицировали обрыв кабелей в Балтийском море как диверсию, сообщила прокуратура королевства во вторник, 19 ноября. Делом занимается Национальное управление полиции.

Предварительное расследование находится на ранней стадии, его ведет государственный прокурор Хенрик Сёдерман из Национального подразделения по борьбе с международной и организованной преступностью, указало ведомство.

Повреждения кабелей в Балтийском море

О повреждении подводного кабеля связи, пролегающего между Литвой и Швецией, стало известно 17 ноября. Причина пока неясна, однако передача данных не была нарушена окончательно. Литва пообещала усилить наблюдение за своими водами. По сведениям литовского военно-морского флота, инцидент произошел в международных водах.

На следующий день финская компания Cinia сообщила о повреждении подводного оптоволоконного кабеля C-Lion1, соединяющего Германию и Финляндию. В результате была прервана телекоммуникационная связь. По данным Cinia, обрыв кабеля произошел в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от южной оконечности острова Эланд, примерно в 700 км от Хельсинки. Позднее в компании предположили, что кабель протяженностью около 1170 километров был оборван якорем или донным тралом.

Берлин и Хельсинки выразили глубокую озабоченность. В связи с инцидентом ведется тщательное расследование. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) считает, что обрыв кабелей является результатом диверсии.