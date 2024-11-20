  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
ОбществоШвеция

Обрыв кабелей в Балтийском море: Швеция говорит о диверсии

Павел Мыльников
20 ноября 2024 г.

Предварительное расследование дела об обрыве кабелей в Балтийском море находится на ранней стадии, сообщила шведская прокуратура. Поврежденные кабели связывают Швецию с Литвой и ФРГ с Финляндией.

https://p.dw.com/p/4nBCo
Панорама Стокгольма
Панорама СтокгольмаФото: Volha Kavalenkava/PantherMedia/IMAGO

Власти Швеции квалифицировали обрыв кабелей в Балтийском море как диверсию, сообщила прокуратура королевства во вторник, 19 ноября. Делом занимается Национальное управление полиции.

Предварительное расследование находится на ранней стадии, его ведет государственный прокурор Хенрик Сёдерман из Национального подразделения по борьбе с международной и организованной преступностью, указало ведомство.

Повреждения кабелей в Балтийском море

О повреждении подводного кабеля связи, пролегающего между Литвой и Швецией, стало известно 17 ноября. Причина пока неясна, однако передача данных не была нарушена окончательно. Литва пообещала усилить наблюдение за своими водами. По сведениям литовского военно-морского флота, инцидент произошел в международных водах.

На следующий день финская компания Cinia сообщила о повреждении подводного оптоволоконного кабеля C-Lion1, соединяющего Германию и Финляндию. В результате была прервана телекоммуникационная связь. По данным Cinia, обрыв кабеля произошел в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от южной оконечности острова Эланд, примерно в 700 км от Хельсинки. Позднее в компании предположили, что кабель протяженностью около 1170 километров был оборван якорем или донным тралом.

Берлин и Хельсинки выразили глубокую озабоченность. В связи с инцидентом ведется тщательное расследование. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) считает, что обрыв кабелей является результатом диверсии.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кто и зачем взорвал "Северный поток"? Новые детали журналистского расследования

Кто и зачем взорвал "Северный поток"? Новые детали журналистского расследования

Новые детали диверсии на Балтике - как взрывали "Северный поток": украинские диверсанты, частные пожертвования и тайны Залужного.
Политика26 сентября 2024 г.03:04 мин.
Перед началом встречи министров иностранных дел Совета стран Балтийского моря в финском Порвоо

Встреча в Финляндии: станет ли Балтика следующей горячей точкой

Встреча в Финляндии: станет ли Балтика следующей горячей точкой

В финском городе Порвоо завершилась встреча министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря. Россия вышла из его состава в 2022 году - и с тех пор стала главным ньюсмейкером встреч.
Политика14 июня 2024 г.
Корабль финской береговой охраны патрулирует 11 октября 2023 вблизи того места, где произошло повреждение подводного газопровода Balticconnector

Газопровод Финляндия-Эстония поврежден. Кто будет мерзнуть?

Газопровод Финляндия-Эстония поврежден. Кто будет мерзнуть?

Это похоже на подрыв "Северных потоков". Balticconnector выведен из строя на всю зиму. Пострадал и кабель связи. Политические последствия могут быть серьезнее экономических.
Экономика и бизнес11 октября 2023 г.