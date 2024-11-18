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Между ФРГ и Финляндией поврежден подводный интернет-кабель

Ольга Лебедева
18 ноября 2024 г.

Финская компания Cinia заявила о разрыве на оптоволоконном кабеле, проложенном в Балтийском море параллельно "Северному потоку" из Хельсинки в Росток.

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Корабль Ile de Brehat
Прокладка подводного кабеля Cinia C-Lion1Фото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa/picture alliance

На дне Балтийского моря поврежден телекоммуникационный кабель между Германией и Финляндией. Финская государственная компания Cinia в понедельник, 18 ноября, сообщила об обнаружении разрыва на подводном оптоволоконном кабеле C-Lion 1, в связи с которым прервана телекоммуникационная связь.

Причина повреждения неясна. Указания на внешнее воздействие на данный момент отсутствуют, отмечается в заявлении компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги и строящей оптоволоконные сети.

Причины выясняются

Данную информацию подтвердили в центре кибербезопасности Traficom, сообщает финская медиакомпания Yle. "Причины сейчас выясняются. Помехи могут возникать время от времени по нескольким причинам, например, из-за погодных условий или повреждений, вызванных судоходством", - заявил Yle глава Traficom Самули Бергстрем.

Кабель проложен в 2016 году между финским островом Сантахамина близ Хельсинки и немецким Ростоком. Он имеет протяженность 1173 километра, часть его пролегает вдоль газопровода "Северный поток" на расстоянии нескольких сотен метров. В Cinia заявили, что это единственный подводный кабель, ведущий из Финляндии в Центральную Европу. Ремонтные работы уже начались, они обычно длятся от 5 до 15 дней.

Повреждения балтийских газопроводов 

В 2022 году был поврежден газопровод "Северный поток", по которому до начала полномасштабной войны РФ против Украины поступал российский газ в Германию, а также еще не введенный в эксплуатацию "Северный поток - 2". В 2023 году был поврежден еще один балтийский трубопровод - Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию. По данным финского следствия, газопровод был поврежден грузовым кораблем Newnew Polar Bear китайской судоходной компании.

Кроме того, СМИ неоднократно писали о возможных новых диверсиях на Балтийском море. В октябре стало известно, что критическую инфраструктуру в Балтийском и Северном морях будет охранять немецкий спецназ. В минувшие выходные также сообщалось о предполагаемом шпионаже РФ близ газопроводов, электротрасс и телекоммуникационных кабелей в Ирландском море.

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