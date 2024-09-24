Немецкие СМИ рассказали о шпионаже РФ в Балтийском море

Россия занимается систематическим шпионажем на Балтийском и Северном морях под видом научных исследований, выяснили телеканалы NDR и WDR, а также газета SZ. В фокусе РФ - объекты критической инфраструктуры и НАТО.

Россия занимается систематическим сбором информации о газопроводах, кабелях передачи данных, ветряных парках и военной инфраструктуре в Балтийском море. К такому выводу пришли журналисты-расследователи в рамках международного проекта "Российские шпионские корабли", в котором участвовали немецкие общественно-правовые телеканалы NDR и WDR, а также газета Süddeutsche Zeitung. О результатах расследования журналисты сообщили во вторник, 24 сентября.

Россия шпионит за критической инфраструктурой с кораблей ВС РФ

По их данным, Россия использует для шпионажа за объектами критически важной инфраструктуры так называемые "исследовательские корабли", оснащенные чувствительной гидроакустической и радиолокационной техникой. Официально эти корабли занимаются океанографическими исследованиями, но в действительности большинство из них закреплено за Минобороны РФ или Военно-морским флотом РФ, утверждают авторы расследования.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины не менее 400 таких кораблей совершили более 400 рейсов, отмечают журналисты, которые проанализировали, в том числе, более тысячи сообщений с российских кораблей, переданных азбукой Морзе, а также спутниковые снимки.

Северное и Балтийское моря - в фокусе спецслужб РФ

Результаты расследования показывают, что Северное и Балтийское моря оказались в фокусе усилий России в области шпионажа. Российские корабли не менее 60 раз совершали подозрительные, чрезвычайно медленные проходы по зигзагообразной траектории, в большинстве случаев с выключенной Автоматической идентификационной системой (АИС), отмечается далее. Такие маневры многократно осуществлялись в непосредственной близости к объектам критической инфраструктуры.

По мнению экспертов, такие приемы используются для точного измерения объектов с целью подготовки к возможным диверсиям. В ответ на запрос авторов расследования глава Федеральной разведывательной службы Бруно Каль (Bruno Kahl) заявил об "очень конкретной" угрозе. По его словам, Россия ускоряет темпы, чтобы не упустить возможность действий против Запада в военной сфере.

Россияне собирали данные о НАТО, ветропарке и газопроводах

Среди предполагаемых целей российского шпионажа - район погружения подводных лодок НАТО, ветряная электростанция у балтийского острова Рюген и газопровод Balticconnector. Спустя некоторое время после подозрительных действий российских кораблей этот газопровод между Финляндией и Эстонией был поврежден якорем китайского корабля, эстонское следствие заявляло о диверсии. В Северном море корабли РФ, по всей видимости, собирали информацию о газопроводе Europipe из Норвегии в Германию, указали журналисты.

Исследовательской группе удалось получить подтверждение данных действий России от бывшего члена экипажа исследовательского корабля "Сибиряков". Он заявил о стратегическом интересе РФ к зарубежной критической инфраструктуре, поскольку Россия получит преимущество, уничтожив ее в случае войны. "Поэтому прямая функция исследовательских кораблей - сканировать морское дно и предоставлять эту информацию военным", - пояснил он.

Помимо немецких СМИ, в расследовании участвовали журналисты из нидерландской медиакомпании Pointer, бельгийской VRT, эстонской ERR, норвежской NRK и финской YLE.