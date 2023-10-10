Эстония и Финляндия расследуют повреждение Balticconnector

Таллинн и Хельсинки расследуют повреждения проложенных по дну моря между двумя странами газопровода Balticconnector и кабеля связи. Премьер Эстонии Каллас заверила, что угрозы энергоснабжению нет.

В Эстонии и Финляндии начали расследовать повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи, проложенных по дну Балтийского моря между двумя странами. Сообщение об этом было размещено на сайте правительства Эстонии вечером во вторник, 10 октября, после встречи премьер-министра страны Каи Каллас с представителями Департамента внешней разведки, военной разведки и службы внутренней безопасности Эстонии.

По словам Каллас, угрозы безопасности энергоснабжения Эстонии нет, но правительства обеих стран очень серьезно относятся к этим инцидентам и делают все возможное для выяснения обстоятельств. Поставка газа обеспечивается за счет собственных ресурсов Эстонии и через Латвию, добавила глава эстонского правительства, а повреждение подводного телекоммуникационного кабеля не влияет на интернет-услуги.

"Я нахожусь в тесном контакте с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, и в ходе сегодняшнего телефонного разговора мы обсудили следующие шаги. Национальное бюро расследований Финляндии возбудило уголовное дело о возможной диверсии на газопроводе Balticconnector, поскольку утечка произошла в исключительной экономической зоне Финляндии. Эстония также возбудила уголовное расследование по поводу неисправности кабеля связи", - сказала Каллас.

В Финляндии допускают внешнее воздействие на газопровод

Глава правительства Финляндии Орпо 10 октября призвал не делать поспешных выводов о причине утечки на газопроводе. Однако, по предварительной оценке, повреждение не могло произойти в результате нормальной эксплуатации или колебаний давления, сказал он. Президент страны Саули Ниинистё заявил: "Вполне вероятно, что повреждение газопровода и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия".

Власти Финляндии находятся в постоянном контакте с руководством Эстонии и другими союзниками и партнерами, подчеркнул Ниинистё. Финский президент провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Североатлантический альянс выразил готовность помочь в расследовании, - указал глава государства.

То же самое от имени Евросоюза сделал председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Поговорил с эстонским премьер-министром Каей Каллас и финским премьер-министром Петтери Орпо, чтобы выразить полную поддержку и солидарность ЕС с Финляндией и Эстонией после сообщений о повреждении газопровода Balticconnector и подводного кабеля связи. ЕС полон решимости обеспечить и усилить защиту своей критически важной инфраструктуры. Необходимо тщательное расследование", - написал Мишель в соцсети X (бывший Twitter).

Повреждение Balticconnector

О повреждении подводного газопровода Balticconnector стало известно 8 октября. Финский и эстонский операторы газопровода Gasgrid Finland и Elering заметили необычное падение давления в трубопроводе, после чего приняли решение перекрыть подачу газа. По данным Gasgrid Finland, если окажется, что давление действительно упало из-за утечки, связанной с повреждением трубопровода, ремонтные работы могут занять "как минимум несколько месяцев" в зависимости от характера урона.

Трубопровод длиной около 80 км обеспечивает Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе, а его пропускная способность составляет до 2,6 млрд кубометров в год. Норвежский институт сейсмических наблюдений Norsar зафиксировал "возможный взрыв" в районе пролегания газопровода в Балтийском море незадолго до остановки подачи газа по нему.

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