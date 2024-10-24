Финляндия закрыла КПП "Париккала" и "Инари" на границе с РФ

"Париккала" и "Инари" были временными пунктами пропуска на границе с Россией. Теперь они закрыты полностью.

Пограничная служба Финляндии полностью закрыла временные погранпереходы "Париккала" и "Инари" на границе с России, следует из официального заявлении, выложенного на сайте ведомства в четверг, 24 октября.

Движение через первый переход прекратилось еще в 2022 году из-за ограничений экспорта российской древесины, а через второй - в 2021 году. В сообщении ведомства говорится, что власти примут все меры, необходимые для полного закрытия КПП, в том числе, демонтируют знаки, которые указывают на место пересечения границы.

Закрытие КПП на границе с Россией

Финляндия начала закрывать другие пункты пропуска на границе с Россией с середины ноября 2023 года. Это решение власти страны объясняли притоком мигрантов, по большей части из стран Ближнего Востока, которые следуют из РФ транзитом и просят убежища. Первоначально граница была закрыта до 14 декабря. Позднее, после краткосрочного открытия, запрет на переход был продлен до середины января, а затем еще на месяц.

В июле парламент в Хельсинки принял закон, который запрещает въезд в страну просителям убежища, прибывающим из РФ, в том числе транзитом из третьих стран. Как выяснило расследовательское издание The Insider, наплыв беженцев в конце 2023 года происходил под полным контролем российских силовиков - были найдены доказательства того, что кризис на финской границе организован теми же структурами, которые организовали аналогичный кризис на границе Беларуси и Польши.