Финляндия разместит до 5000 военных НАТО у границы с Россией

Власти Финляндии решили разместить на территории этой страны бронетанковую бригаду НАТО для сдерживания внешних угроз. Новое соединение численностью 4000-5000 солдат и офицеров уже формируется и будет дислоцировано в городе Миккели, расположенном неподалеку от границы с Россией, пишет в четверг, 22 августа, финское издание Iltalehti со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе и службах безопасности.

"Силы обороны Финляндии и руководство государства пришли к выводу, что Финляндии необходимо присутствие солдат из стран НАТО на ее территории для усиления превентивного сдерживания", - пишет издание. По его сведениям, к бригаде, имеющей на вооружении бронетехнику, присоединятся, в частности, шведские и норвежские военнослужащие. Ожидается, что о развертывании нового натовского соединения представители альянса и власти Финляндии объявят в ближайшие недели. "Решения уже приняты", - сообщает Iltalehti со ссылкой на источники.

Бригада НАТО в Финляндии для сдерживания России

Для руководства военными в Миккели создается штаб НАТО, подчиняющийся штаб-квартире альянса в Норфолке на восточном побережье США. Подготовка к созданию штаба шла уже с весны прошлого года, пишет Iltalehti. В частности, тогда Миккели посетил заместитель командующего Норфолкским штабом совместных операций НАТО британский контр-адмирал Тим Генри. "Мы хотим послать россиянам прямой сигнал - и сделать это публично. Альянс очень четок в своей позиции: Россия представляет угрозу евроатлантическому региону", - подчеркнул Генри во время этого визита.

На фоне полномасштабной войны России против Украины Финляндия в 2023 году вступила в НАТО, тем самым завершив 75-летний период своего нейтралитета. В результате общая граница альянса с Россией увеличилась вдвое и достигла 2600 километров.