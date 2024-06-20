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Финляндия не возобновит отношения с РФ до конца войны

Ольга Лебедева
20 июня 2024 г.

Непосредственной военной угрозы для Финляндии нет, но в Хельсинки ожидают продолжения гибридных атак России. В докладе по внешней политике правительство Финляндии выражает надежду на демократию в РФ в отдаленном будущем.

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Граница Финляндии и России
Граница Финляндии и России, фото из архиваФото: Oliver Morin/AFP

Финляндия не возобновит отношения с Россией до тех пор, пока эта страна не прекратит войну, развязанную ею против Украины, а также нарушения международного права. Об этом заявила, представляя правительственный доклад о внешней политике и политике безопасности на пресс-конференции в Хельсинки в четверг, 20 июня, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Глава МИД Финляндии, руководившая подготовкой доклада, выразила надежду на то, что Россия со временем превратится в демократическую страну, но добавила, что ждать быстрых перемен не следует. При этом Валтонен считает важным сохранять знания о России и "максимально поддерживать" условия функционирования российского гражданского общества.

Непосредственной военной угрозы для Финляндии нет

По оценке финского правительства, в настоящее время непосредственная военная угроза для Финляндии отсутствует. Вместе с тем в Хельсинки считают необходимым подготовиться к потенциальному применению военной силы против Финляндии. Кроме того, в стране ожидают продолжения российских гибридных атак, одним из примеров которых является организуемый Москвой поток просителей убежища из третьих стран на финско-российской границе.

Элина Валтонен констатировала, что российская военная агрессия измениласитуацию с безопасностью, а также показала важность наличия системы международных правил. То, что Финляндия и Швеция недавно вступили в НАТО, "укрепит стабильность в Балтийском море и Северной Европе и снизит риск применения военной силы в регионе", заверила министр.

"Членство в НАТО знаменует собой новую эру для Финляндии. Свою безопасность Финляндия теперь рассматривает с точки зрения коллективной обороны НАТО, вносит свой вклад в безопасность всего альянса и вместе со своими союзниками по НАТО работает ради общих ценностей", - указала она. Одновременно Валтонен подчеркнула, что внешняя политика Финляндии основывается на ценностях демократии и верховенстве закона.

 

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