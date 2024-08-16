Швеция больше не привлекает беженцев? Они оттуда уезжают

В Швеции - минимальное число мигрантов за последние годы. Сейчас из этой страны уезжает больше людей, чем в нее приезжает. Причина, по мнению экспертов, кроется в изменившейся миграционной политике Стокгольма.

Число мигрантов, желающих получить убежище в Швеции, в этом году является самым низким за долгое время. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики, заявила министр по делам миграции Мария Мальмер Стенергард. С января по май 2024 года из страны выехало на 5700 человек больше, чем в нее въехало. Ожидается, что эта тенденция сохранится, сказала Стенергард. Число ходатайств о предоставлении убежища в Швеции в настоящий момент является самым низким с 1997 года, добавила она.

Однако эта тенденция не нова. Уже в 2016 году в Швеции было подано гораздо меньше прошений об убежище - 22 тысячи. Годом ранее их было 156 тысяч - очень высокий показатель для страны с населением чуть более 10 миллионов человек.

Резкая смена курса в 2016 году

Резкое снижение числа ходатайств об убежище объясняется сменой миграционного курса шведского правительства. Если раньше Швеция проводила достаточно либеральную миграционную и интеграционную политику и принимала множество людей из кризисных стран, таких как бывшая Югославия, Афганистан, Сирия, Ирак и Сомали, то в конце 2015 года находившиеся у власти социал-демократы существенно изменили курс. Такую политику проводит и находящееся с октября 2022 года у власти в Швеции правительство меньшинства во главе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, в которое входят Умеренная коалиционная партия, христианские демократы и либералы. Его поддерживает и правая националистическая партия "Шведские демократы".

Мария Мальмер Стенегард Фото: Christine Olsson/TT/picture alliance

"На фоне массовых проблем с регистрацией, размещением и обеспечением растущего числа просителей убежища, прибывавших тогда в страну, Швеция ввела различные меры", - пишет исследователь миграции Бернд Парусель для Федерального агентства политического образования Германии. Во-первых, ограничения касались возможности въехать на территорию Швеции, чтобы подать заявление о предоставлении убежища. Во-вторых, предоставления защиты и правовых последствий. В-третьих, по мнению Паруселя, власти стали поощрять добровольное возвращение беженцев на родину и последовательно высылать тех, кому было отказано в предоставлении убежища.

Как улучшить интеграцию?

В последнем пресс-релизе шведского правительства говорится, что все больше людей, родившихся в Ираке, Сомали или Сирии, возвращаются из Швеции на родину. Какова доля добровольных репатриантов в актуальных цифрах, отражающих эмиграцию из Швеции, остается неясной. Но министр миграции Стенергард убеждена, что нынешние показатели обусловлены более жесткой миграционной политикой последних лет: "Усилия правительства приносят свои плоды".

Мотивы покидающих Швецию - если те приехали сюда в поисках убежища - также остаются неясными. Парусель еще в 2017 году утверждал, что "усложнение условий жизни для просителей убежища, которые обязаны покинуть страну", неподходящее средство для стимулирования добровольного возвращения. Если лишить таких людей денежных пособий и жилья, то это приведет к еще большим социальным проблемам.

Ульф Кристерссон Фото: Ninni Andersson/Xinhua/picture alliance

По мнению министра Марии Мальмер Стенергард, тенденция к управляемой миграции имеет решающее значение, "если мы хотим улучшить интеграцию". На первый взгляд, кажется логичным, что успешная интеграция легче происходит тогда, когда мигрантов меньше. Но, с другой стороны, по мнению исследователя миграции Паруселя, невозможно сделать Швецию более непривлекательной для мигрантов, как можно дольше оставлять их в неведении относительно перспектив остаться в стране и одновременно продвигать идею быстрой и успешной интеграции в общество.

Швеция ограничила миграцию

В целом актуальные цифры свидетельствуют о том, что в последние годы Швеция эффективно ограничивает миграцию. Однако одним из признаков того, что это не решает всех ее проблем, можно считать уровень преступности и количество банд. Борьба с этим явлением является важной целью нынешнего консервативного премьер-министра Ульфа Кристерссона, который объясняет это "безответственной миграционной политикой" предыдущего правительства и неудавшейся интеграцией мигрантов.

Страна уже много лет борется с преступными группировками, которые в основном финансируются за счет торговли наркотиками и мошенничества. Из-за конфликтов между бандами в Швеции то и дело происходят смертельные перестрелки и взрывы. Нередки случаи, когда погибают невинные люди, обычные прохожие. Преступления такого рода обычно происходят в бедных кварталах и пригородах, где живут в основном люди с миграционными корнями. По мнению экспертов, это связано с высоким уровнем безработицы, отсутствием перспектив и бедностью в этих районах.