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Суд в Гамбурге: братья планировали теракт в церкви в Швеции

Ирина Уманская
23 октября 2023 г.

Два брата-сирийца предстали перед судом в Гамбурге за предполагаемую подготовку теракта в шведской церкви. Судебное разбирательство продлится до 11 января.

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Сотрудники полиции в Дюссельдорфе.
Фото: David Young/dpa/picture alliance

В высшем земельном суде Гамбурга в понедельник, 23 октября, начался процесс по делу двух братьев из Сирии. По версии прокуратуры, подсудимые замышляли теракт в одной из церквей в Швеции как реакцию на акции сожжения Корана в этой скандинавской стране

Обвинение считает, что целью нападения должно было стать убийство как можно большего числа людей, однако четких планов совершения этого теракта злоумышленники еще не имели. Судебное разбирательство продлится до 11 января.

Что известно о подготовке теракта 

Одному из подсудимых 24 года, второму - 29 лет. Согласно обвинительному заключению, зачитанному в понедельник, старший из братьев планировал нападение с весны 2023 года под руководством некоего участника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). 

Прокуроры обвиняют старшего брата в попытке вступления в террористическую организацию за рубежом, подготовке серьезного насильственного акта, угрожающего общественной безопасности, и финансировании терроризма. Предполагается, что в подготовке мужчине содействовал также его младший брат. 24-летний пособник привлекается к ответственности в связи с подозрением на оказание поддержки террористической организации за рубежом и пособничестве в финансировании терроризма. 

Полиция арестовала братьев 25 апреля. Старший из них был задержан спецназом в Гамбурге. По данным обвинения, он намеревался изготовить "пояс шахида" и взорвать его в одной из церквей Швеции. На момент ареста старший брат уже имел доступ к материалам, которые мог бы использовать для создания бомбы. Его младший брат был арестован в Баварии. Предполагается, что он помогал своему брату в приобретении взрывчатых веществ. 

 

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