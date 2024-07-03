В ФРГ задержаны предполагаемые военные преступники из Сирии

По заявлению Федеральной прокуратуры, пятеро задержанных причастны к убийствам мирных жителей по поручению Асада. При содействии полиции ФРГ задержаны также трое сирийцев в Швеции.

В Германии по ордеру Федеральной прокуратуры задержаны пятеро предполагаемых военных преступников из Сирии. Этих людей подозревают в причастности к убийствам и покушениям на убийство гражданских лиц по поручению режима правителя Сирии Башара Асада, сообщило ведомство в Карлсруэ в среду, 3 июля. При содействии правоохранительных органов ФРГ по аналогичным обвинениям задержаны также трое сирийцев в Швеции.

Согласно материалам дела, подозреваемые в 2012 году участвовали в насильственном подавлении антиправительственной демонстрации в одном из районов Дамаска, в результате чего погибли не менее шести человек. Вместе с сообщниками обвиняемые прицельно стреляли по демонстрантам.

Убийства и пытки мирных жителей

Предполагаемые военные преступники - четверо сирийских палестинцев без гражданства и один гражданин Сирии - были задержаны в различных районах Германии. Федеральная прокуратура обвиняет всех пятерых в убийствах, покушении на убийство и преступлениях против человечности. Помимо этого, четверо из них дополнительно обвиняются в пытках, лишении свободы и военных преступлениях против имущества.

Четверо фигурантов дела являлись членами поддерживавшей режим Асада военизированной группировки, которая репрессировала население в годы гражданской войны. Один из обвиняемых являлся сотрудником органов госбезопасности Сирии.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека за 2022 год, в результате длящейся более 10 лет гражданской войны в Сирии погибли не менее 306 887 мирных жителей. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев за 2023 год, около 5,3 млн сирийцев бежали от войны за пределы страны.