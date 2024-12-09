Генсек НАТО назвал Россию соучастницей преступлений Асада

В НАТО, ЕС и ООН призвали к мирной передаче власти с соблюдением международных норм и защите мирного населения.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия и Иран были соучастниками преступлений свергнутого президента Сирии Башара Асада, и его падение показало, что они были "ненадежными партнерами", передает агентство AFP в понедельник, 9 декабря.

"Россия и Иран были главными сторонниками режима Асада, и они разделяют ответственность за преступления, совершенные против сирийского народа. Они также оказались ненадежными партнерами, бросив Асада, когда он перестал быть им полезен", - сказал Рютте.

Он назвал конец правления Асада "моментом радости, но также и неопределенности для народа Сирии и региона". "Мы надеемся на мирную передачу власти и инклюзивный политический процесс под руководством Сирии", - заявил глава Североатлантического альянса.

По его словам, НАТО "будет внимательно следить за тем, как лидеры повстанцев поведут себя во время этого перехода". "Они должны поддерживать верховенство закона, защищать мирных жителей и уважать религиозные меньшинства", - подчеркнул Рютте.

ЕС выступает за упорядоченный и мирный переход власти

Страны Европейского Союза призвали к "упорядоченному, мирному и инклюзивному переходу" власти в Сирии после свержения Башара Асада. "Сегодня мы стоим на стороне всех сирийцев - и оставшихся внутри страны, и живущих за рубежом, которые преисполнены надежды, но опасаются будущей неопределенности. У них у всех должна быть возможность снова объединить, стабилизировать и возродить свою страну, восстановить справедливость и обеспечить привлечение виновных к ответственности", - заявила​​​​​​ верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас от имени ЕС .

"Мы призываем все силы избегать дальнейшего насилия, обеспечивать защиту мирного населения и соблюдать международное право, включая международное гуманитарное право. Мы особо настаиваем на защите представителей всех меньшинств, включая христианские и другие нетитульные конфессии", - говорится в заявлении.

Накануне Каллас отметила, что "конец диктатуры Асада - это позитивное и долгожданное событие". "Оно также показывает слабость сторонников Асада - России и Ирана", - написала она в соцсети X.

ООН призывает расследовать преступления режима Асада

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк, комментируя свержение режима Башара Асада, призвал к справедливости для всех жертв нарушений прав человека во время гражданской войны. Беглый экс-президент Асад должен быть привлечен к ответственности, заявил Тюрк.

По его словам, это касается не только Асада и его бывшего правительства, но и других участников гражданской войны, которые несут ответственность за нарушения прав человека. "Это будет центральным элементом политического перехода", - сказал Тюрк.

Захват исламистами власти в Сирии

Исламистские повстанческие силы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" начали масштабное наступление на правительственные войска Сирии в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных центров. 8 декабря они объявили в эфире государственного телевидения, что вступили в Дамаск и свергли режим Асада.

Сам Башар Асад с семьей сбежал в Россию, где получил убежище, сообщили в Кремле.