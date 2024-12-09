  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КонфликтыСирия

Генсек НАТО назвал Россию соучастницей преступлений Асада

Даниил Сотников
9 декабря 2024 г.

В НАТО, ЕС и ООН призвали к мирной передаче власти с соблюдением международных норм и защите мирного населения.

https://p.dw.com/p/4nw10
Президент России Владимир Путин и экс-президент Сирии Башар Асад (фото из архива)
Президент России Владимир Путин и экс-президент Сирии Башар Асад (фото из архива)Фото: SANA/AFP

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия и Иран были соучастниками преступлений свергнутого президента Сирии Башара Асада, и его падение показало, что они были "ненадежными партнерами", передает агентство AFP в понедельник, 9 декабря.

"Россия и Иран были главными сторонниками режима Асада, и они разделяют ответственность за преступления, совершенные против сирийского народа. Они также оказались ненадежными партнерами, бросив Асада, когда он перестал быть им полезен", - сказал Рютте.

Он назвал конец правления Асада "моментом радости, но также и неопределенности для народа Сирии и региона". "Мы надеемся на мирную передачу власти и инклюзивный политический процесс под руководством Сирии", - заявил глава Североатлантического альянса.

По его словам, НАТО "будет внимательно следить за тем, как лидеры повстанцев поведут себя во время этого перехода". "Они должны поддерживать верховенство закона, защищать мирных жителей и уважать религиозные меньшинства", - подчеркнул Рютте.

ЕС выступает за упорядоченный и мирный переход власти

Страны Европейского Союза призвали к "упорядоченному, мирному и инклюзивному переходу" власти в Сирии после свержения Башара Асада. "Сегодня мы стоим на стороне всех сирийцев - и оставшихся внутри страны, и живущих за рубежом, которые преисполнены надежды, но опасаются будущей неопределенности. У них у всех должна быть возможность снова объединить, стабилизировать и возродить свою страну, восстановить справедливость и обеспечить привлечение виновных к ответственности", - заявила​​​​​​ верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас от имени ЕС.

"Мы призываем все силы избегать дальнейшего насилия, обеспечивать защиту мирного населения и соблюдать международное право, включая международное гуманитарное право. Мы особо настаиваем на защите представителей всех меньшинств, включая христианские и другие нетитульные конфессии", - говорится в заявлении.

Накануне Каллас отметила, что "конец диктатуры Асада - это позитивное и долгожданное событие". "Оно также показывает слабость сторонников Асада - России и Ирана", - написала она в соцсети X. 

ООН призывает расследовать преступления режима Асада

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк, комментируя свержение режима Башара Асада, призвал к справедливости для всех жертв нарушений прав человека во время гражданской войны. Беглый экс-президент Асад должен быть привлечен к ответственности, заявил Тюрк.

По его словам, это касается не только Асада и его бывшего правительства, но и других участников гражданской войны, которые несут ответственность за нарушения прав человека. "Это будет центральным элементом политического перехода", - сказал Тюрк.

Захват исламистами власти в Сирии

Исламистские повстанческие силы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" начали масштабное наступление на правительственные войска Сирии в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных центров. 8 декабря они объявили в эфире государственного телевидения, что вступили в Дамаск и свергли режим Асада.

Сам Башар Асад с семьей сбежал в Россию, где получил убежище, сообщили в Кремле.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Руины церкви Телль-Тамере

Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

Фотограф Карлос Зурутуза побывал на севере Сирии, где шла военная операция Турции. Он говорил с семьями, которые вынуждены были покинуть свои дома, и фотографировал деревни, в которых остались одни мужчины. Галерея DW.
Политика25 октября 2019 г.10 фото
external

Режим Асада пал, несмотря на поддержку России

Режим Асада пал, несмотря на поддержку России

Исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" в ночь на воскресенье взяла под контроль столицу Сирии Дамаск. Режим Башара Асада пал, несмотря на поддержку России. Эксперты говорят о геополитическом поражении России и Ирана, российские власти организовывают вывод воинского контингента из страны.
Политика8 декабря 2024 г.14:01 мин.
Сирийские повстанцы в Дамаске празднуют свержение Башара Асада, 8 декабря 2024 года

Сирия после свержения Асада: что будет дальше?

Сирия после свержения Асада: что будет дальше?

Сирийский диктатор Башар Асад свергнут повстанцами во главе с исламистами из "Хайят Тахрир аш-Шам". Стране предстоит начать новую жизнь. Какой она будет, зависит от многих факторов.
Конфликты9 декабря 2024 г.
Показать еще