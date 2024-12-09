Песков: Решение дать Асаду убежище в РФ принял лично Путин

Решение предоставить экс-президенту Сирии Башару Асадуполитическое убежище в России принял лично Владимир Путин. Об этом сообщил в понедельник, 9 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут, и это его решение", - цитирует РБК ответ Пескова на вопрос журналистов.

Где находится Асад?

Сообщить точное местонахождение Асада и комментировать вероятность его встречи с Путиным Дмитрий Песков отказался. "В официальном графике президента такой встречи нет. По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать", - заявил он.

В воскресенье, 8 декабря, госагентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что Асад находится в Москвевместе с семьей. В тот же день над посольством Сирии в российской столице спустили государственный флаг. На следующее утро над диппредставительством уже был поднят флаг сирийской оппозиции.

Реакция Кремля на события в Сирии

"Произошедшее в целом, наверное, удивило весь мир, мы в данном случае не исключение", - цитирует ТАСС слова Пескова о свержении Асада. "Мы находимся в диалоге с Анкарой и другими региональными государствами, в том числе по сирийским делам. Действительно в Сирии сейчас идет очень непростой период, связанный с нестабильностью", - добавил представитель Кремля.

По его словам, говорить о судьбе российских военных базв Хмеймиме и Тартусе пока преждевременно, это "предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии". "Разумеется, сейчас делается все, что необходимо и возможно, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. Ну и, конечно, наши военные тоже принимают все необходимые меры предосторожности", - сказал Песков.

Захват исламистами власти в Сирии

Исламистские повстанческие силы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" начали масштабное наступление на правительственные войска Сирии в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных центров. 8 декабря они объявили в эфире государственного телевидения, что вступили в Дамаск и свергли режим Асада.

Во время стремительного наступления оппозиции российские войска поддерживали правительственные силы Асада, наносили по повстанцам ударыавиацией и с кораблей. По мере успехов оппозиции стали появляться слухи о подготовке российского контингента к эвакуации. Главное управление разведки Минобороны Украины 8 декабря сообщило, что Россия выводит свои военные корабли из порта Тартус. К такому же выводу пришли и некоторые OSINT-наблюдатели.