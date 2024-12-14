Зеленский: В операциях РФ - "заметное число" солдат КНДР

ВС РФ начали задействовать в операциях "заметное количество" солдат из Северной Кореи - пока только в Курской области, заявил президент Украины.

Есть предварительные данные, что ВС РФ начали задействовать в операциях "заметное количество" солдат из Северной Кореи. Об этом заявил в субботу, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский.

"Россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях в районах Курской области", - указал он. - Пока что только там. Но мы имеем информацию, что возможно применение и на других участках фронта. Потери среди этой категории уже тоже заметны".

Украинский лидер подчеркнул, что Россия фактически втянула в войну еще одну страну, причем "максимально". "Он хочет, чтобы и в Азии у мира прибавилось проблем. Именно для этого россияне обучают Северную Корею современной войне", - добавил политик.

По словам Зеленского, Киев будет и в дальнейшем действовать скоординировано с партнерами, чтобы войну остановить - "остановить надежно, гарантированным миром".

Заявление Зеленского в преддверии встречи НАТО

Глава украинского государства анонсировал на следующей неделе диалог в Европе о совместной работе. Политик призвал к продолжению санкций против России, поддержке обороны Украины, инвестициям в общую оборону Европы и сильной дипломатии во имя мира, - "чтобы в следующем году вместе с партнерами мы смогли достичь нашей главной цели".

Как передавало ранее агентство dpa, лидеры ведущих европейских стран-членов НАТО на следующей неделе в Брюсселе обсудят с Зеленским дальнейшую поддержку Киева. На встрече по инициативе генсека НАТО Марка Рютте будут также обсуждаться возможные гарантии безопасности на случай прекращения огня, сообщили источники агентства.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Schoz), а также лидеры Франции, Великобритании, Италии и Польши должны принять участие в переговорах на высшем уровне 18 декабря. Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), как ожидается, также присоединится к дискуссиям.

Одним из вариантов после прекращения огня может стать введение в Украину международных миротворческих сил, указало dpa. Встреча пройдет на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США и опасений, что его администрация может попытаться оказать давление на Украину, чтобы заставить ее вести переговоры с Россией.

"Военкоры" РФ: Солдаты КНДР заняли село Плехово Курской области

Ряд "военкоров" РФ 12 декабря утверждал, что солдаты из Северной Кореи заняли село Плехово Курской области. Подтверждения сообщений из российских официальных источников не поступало.

Аналитики украинского проекта DeepState 10 декабря сообщили о продвижении ВС РФ возле Плехово. Взятие села подтверждал и OSINT-аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке.

Северокорейские солдаты на войне против Украины

В октябре Зеленский заявлял, что КНДР отправила своих солдат на помощь России. Позднее эти сведения были подтверждены разведкой Южной Кореи и Пентагоном. По данным Киева, Северная Корея могла перебросить в Россию до 12 тысяч военнослужащих. В ноябре Госдепартамент США заявил, что большинство из них уже участвуют в боевых действиях в Курской области. По данным Сеула, Москва платит Пхеньяну по 2000 долларов за каждого военнослужащего, что эквивалентно 83 годовым зарплатам рядового гражданина КНДР.

В июне президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею и подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ фактически закрепляет военный альянс между странами. Согласно 4-й статье соглашения, в случае нападения на одну из сторон другая обязуется предоставить военную помощь всеми доступными средствами.