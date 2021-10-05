Миссия Германии в Афганистане обошлась более чем в 17,3 млрд евро

Длившаяся около 20 лет военная миссия Германии в Афганистане обошлась бюджету страны более чем в 17,3 млрд евро. Наиболее значительная часть этой суммы была потрачена на содержание военнослужащих бундесвера, сообщило правительство ФРГ в ответе на парламентский запрос Свободной демократической партии (СвДП), который во вторник, 5 октября, цитирует агентство dpa.
"На участие бундесвера в Международных силах содействия безопасности (ISAF), операции "Несокрушимая свобода" (OEF) и миссии "Решительная поддержка" (RSM) в Афганистане с 2001 года по 31 августа 2021 года федеральным министерством обороны было потрачено в общей сложности около 12,3 млрд евро", - указывается в документе, находящемся в распоряжении агентства.
Расходы трех других министерств на миссию в Афганистане
Кроме того, за этот же период министерство иностранных дел Германии выделило около 2,48 млрд евро на "связанные с проектами персональные и материальные расходы". В эту сумму не входят персональные и материальные затраты МИДа на собственно дипломатическую деятельность в Афганистане.
В свою очередь министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ на протяжении 20 лет выделило Афганистану 2,46 млрд евро, а затраты министерства продовольствия и сельского хозяйства на миссию на Гиндукуше составили около 33 млн евро.
Расходы немецкой спецслужбы остались засекречены
В подсчеты не включены средства, затраченные на миссию в Афганистане Федеральной разведывательной службой Германии (BND), так как они носят секретный характер. "Раскрытие соответствующей информации серьезным образом затруднит выполнение задач BND, что в свою очередь может поставить под угрозу безопасность Федеративной Республики Германия или нанести серьезный ущерб ее интересам", - указывается в документе.
Бундесвер завершил участие в международной миссии в Афганистане 31 августа - спустя почти 20 лет после начала операции НАТО "Решительная поддержка". В последнее время на Гиндукуше присутствовали около 1000 немецких военнослужащих. Как отмечается в ответе правительства ФРГ, "в течение шести месяцев" по окончании миссии будет представлен итоговый отчет.
После вывода международных сил из Афганистана власть в этой стране вновь захватило радикальное исламистское движение "Талибан".
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Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская