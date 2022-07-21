Афганистан: Местные помощники бундесвера - жизнь в страхе

"Мы боимся талибов. Они убьют нас, если найдут", - говорит Мустафа почти безразличным тоном. Мустафа (имя известно), его жена и двое маленьких детей скрываются в столице Афганистана Кабуле. Они почти никогда не выходят на улицу. Сделать покупки невозможно. В начале июля Мустафа рассказал DW по телефону, что дети не могут ходить в школу или детский сад: "Мы ждем и ждем спасительного звонка из Германии: готовьтесь покинуть страну! Но его все нет".

Мустафа работал переводчиком бундесвера с 2010 по 2015 годы и находится в официальном списке на выезд, составленном немецкими властями. С тех пор как в августе прошлого года власть в Афганистане вновь захватили талибы, он больше не может чувствовать себя в безопасности. С точки зрения талибов, он - предатель, коллаборационист.

Несколько тысяч афганцев отчаянно ждут возможности уехать в Германию - в безопасное место. В основном это так называемые местные помощники, но сохраняется угроза для жизни журналистов и других людей, которые выступали за демократию и права человека. Они не были - как многие немцы - командированы, а жили в стране. За их помощь международной коалиции им платили гораздо меньше, чем тем, кто приехал из-за границы и был эвакуирован из Афганистана вовремя.

ООН фиксирует убийства, совершенные талибами

Летом 2021 года радикальное исламистское движение "Талибан" вернуло себе власть в стране. США, НАТО и многие западные гуманитарные организации в панике покинули Афганистан. Бундесвер, почти 20 лет помогавший афганским властям как в военном отношении, так и финансово, также вывел свои силы.

В стране остались тысячи местных сотрудников и членов их семей, многие из которых годами поддерживали немецкие учреждения в их деятельности. Именно они переводили, помогали в работе паспортных столов посольств и консульств, готовили еду для солдат и сотрудников гуманитарных организаций, занимались логистикой.

Афганцы пытаются покинуть Кабул во что бы то ни стало, август 2021 года

О них быстро забыли, когда войска коалиции покинули Афганистан. С тех пор они живут в страхе, что их выследят и накажут талибы. И этот страх обоснован. Организацией Объединенных Наций уже задокументированы сотни убийств талибами сторонников прежних афганских властей и сотрудников свергнутых органов власти.

В ожидании эвакуации

Оппозиционная Левая партии (Die Linke) хотела узнать точные цифры и получила ответ от федерального правительства, которое приступило к работе всего через несколько месяцев после вывода войск: обещано принять 33 263 человека из Афганистана. Почти каждый третий из них (около 12 тыс человек) все еще ждет эвакуации.

"Я разочарован новым правительством ФРГ. В решение вопросов местных сил бундесвера в Афганистане ничего не изменилось", - сетует Каис Некзаи. Он участвует в работе сети поддержки афганских помощников немецких военных. Сам работал переводчиком бундесвера в Афганистане до 2014 года и после прихода к власти талибов сумел выехать в Германию.

Каис Некзаи поддерживает бывших помощников бундесвера

Сеть в основном поддерживает бывших помощников бундесвера. По словам Некзаи, он постоянно получает отчаянные звонки от людей из Афганистана, которые находятся в списках немецких властей, но не могут выбраться из страны. "У многих просто нет денег на визу или паспорт, без которых они не могут покинуть Афганистан", - поясняет он. Стоимость паспорта составляет около 700 долларов - сумма, которую многие не могут себе позволить.

Мустафе повезло с этим вопросом. Сеть спонсоров использовала пожертвования для финансирования получения паспортов для него и его семьи. Две недели назад ему позвонили из Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ). Эта организация по поручению правительства Германии помогает желающим уехать. Но, по словам Мустафы, GIZ снова отложил его выезд: "Я разочарован правительством Германии. Мне обещают, что я смогу покинуть страну, с 16 декабря 2021 года. Но ничего не произошло. Мы все еще в Кабуле".

Правительство признает проблему

Федеральное правительство не отрицает наличие проблем. В конце июня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила на пресс-конференции, что около двух третей тех, кому была предоставлена гарантия на прием их в Германии, получили разрешение на въезд в страну. "Но в то же время слишком много афганцев, получивших разрешение на въезд или желающих воссоединиться со своими семьями, все еще ждут возможности покинуть страну", - признала министр.

Афганцы на границе с Пакистаном, сентябрь 2021 года

В подготовленном МИД ФРГ оценочном отчете "Шестимесячный план действий по Афганистану" отмечается, что пока не все идет хорошо. "Это относится, прежде всего, к людям, которые находятся в так называемом "списке прав человека" и поэтому особенно нуждаются в защите. Только половине лиц из этого списка удалось покинуть Афганистан", - сказано в документе.

Похвалы заслуживает тесное сотрудничество в этой сфере ФРГ с Пакистаном. С начала года около 12 тыс. афганцев смогли выехать из этой страны в Германию, включая многих из тех, кто смог предъявить только удостоверение личности, но не паспорт. Это стало возможным благодаря "особым договоренностям" с правительством Пакистана. Вероятно, помог и финансовый грант в размере 32 млн евро.

Отчаянный призыв о помощи

Родственники и друзья Мустафы также смогли выехать в Германию через Пакистан. Но он все еще в Кабуле и хочет только одного: выбраться из страны! "Помогите мне и моей семье", - написал Мустафа уполномоченным немецким властям совсем недавно. Ответа на свое электронное письмо он еще не получил.

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