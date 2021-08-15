США и Германия ведут переговоры с талибами по вопросам эвакуации

США и Германия ведут переговоры с радикальным исламским движением "Талибан" по вопросу обеспечения безопасности выезда из страны гражданских лиц. Об этом заявил во вторник, 17 августа, советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан. Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) указал, что талибы разрешают проезд в аэропорт Кабула только иностранцам.

Берлин намерен вывезти из Афганистана не только своих граждан, но и афганцев, сотрудничавших с Германией, а также членов их семей. Посол Германии в Афганистане Маркус Потцель (Markus Potzel) направился в столицу Катара - Доху, где проходят переговоры представителей США и талибов, указал Мас.

Из Кабула вылетел третий самолет ВВС Германии

Во вторник в Германию возвратились первые немецкие граждане, эвакуированные из Кабула после захвата города талибами. Речь идет о сотрудниках посольства Германии. Число прибывших неизвестно. Еще 132 человека ждут чартерного рейса в Германию в Ташкенте. Как сообщил вечером во вторник Хайко Мас, из Кабула вылетел третий самолет ВВС Германии со 139 пассажирами. Следующий лайнер находится в состоянии готовности.

Об эвакуации всех или большинства дипломатических сотрудников и ряда афганских помощников сообщили Франция, Италия, Швеция. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) ведет активную координационную работу с лидерами европейских стран по вывозу граждан из Афганистана.

США намерены эвакуировать из Афганистана 30 000 человек

Президент США Джо Байден во вторник впервые после захвата "Талибаном" власти переговорил по ситуации в Афганистане с лидером другого государства - премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны договорились обсудить ситуацию в этой стране на виртуальной встрече лидеров "большой семерки". Активную координационную работу на международном уровне по Афганистану ведет госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные американские чиновники. Для обеспечения безопасности в аэропорту Кабула находится 4000 американских военнослужащих, ожидается прибытие еще 2000.

Как заявил представитель Пентагона, в ближайшем времени США будут в состоянии обеспечить отправку своих самолетов из Кабула раз в час и ежедневно вывозить из страны от 5000 до 9000 человек. Целью является эвакуация порядка 30 000 американцев и их местных помощников.

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