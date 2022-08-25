С начала 2022-го убежище в ФРГ попросили более 1000 россиян

С начала года ходатайства о политическом убежище в ФРГ подали 1098 граждан России, как минимум 830 из них - после начала войны в Украине. Статус политбеженцев был предоставлен в 11,2% рассмотренных случаев.

С января по июль текущего года в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) от граждан Российской Федерации было подано 1098 ходатайств о предоставлении статуса политического беженца в Германии, сообщило BAMF в четверг, 25 августа, в ответ на запрос DW.

Как минимум 830 заявлений россиян были поданы начиная с марта, то есть уже после вторжения России в Украину. Больше всего ходатайств граждан России - 192 - зарегистрировано в июле. Число прошений с начала войны постепенно растет: в марте от россиян поступило 137 заявлений, в мае - 179. Для сравнения: до войны в Украине в январе текущего года было подано 102 ходатайства, а в декабре 2021 года - 96.

В 2022-м ФРГ предоставила убежище россиянам в 11,2% случаев

Кроме того, ведомство сообщило, что за первые семь месяцев 2022 года его сотрудники рассмотрели 1547 прошений россиян о предоставлении политического убежища, положительное решение было принято в 11,2 процента случаев. В BAMF подчеркнули, что эта статистика не связана напрямую с количеством ходатайств, поданных в текущем году. Решения могут относиться и к людям, которые подавали прошения об убежище еще до начала войны в Украине, подчеркнули в ведомстве.

Смотрите также: