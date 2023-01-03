Призывники из РФ могут просить убежища в Нидерландах

Российские призывники могут находиться в Нидерландах или ехать туда, если хотят уклониться от службы в армии. Пока у властей страны нет оснований для их высылки, но и решения по ходатайствам не принимаются.

Правительство Нидерландов пока не будет принимать никаких решений по ходатайствам об убежище от отказавшихся проходить службу и уехавших из РФ из-за войны в Украине российских призывников. В конце 2022 года министр миграции на шесть месяцев продлил уже существовавшую отсрочку принятия решений и высылки российских призывников. В эту группу входят все российские мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, призванные на военную службу.

Для находящихся в Нидерландах россиян из данной категории это означает, что еще как минимум полгода им можно не покидать страну и депортация им не грозит. Более того, им будет предоставлен прием и другие льготы, обещает правительство.

Автобус для беженцев в одном из центров приема в Нидерландах Фото: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Для российских призывников, направляющихся в Нидерланды или планирующих обратиться в Нидерланды с ходатайством об убежище, чтобы уклониться от службы, это значит, что они по-прежнему могут приехать в страну и просить убежища. Как пояснили DW в пресс-службе Минюста Нидерландов, эти россияне будут зарегистрированы Службой иммиграции и натурализации и останутся в приемном центре Центрального агентства по приему просителей убежища. При этом они должны учитывать, что процедура предоставления убежища не начнется, пока не завершится отсрочка.

Кого не касается отсрочка

Важное уточнение: отсрочка решений и высылки не распространяется на дезертировавших российских военнослужащих и граждан РФ, которые утверждают, что опасаются мобилизации. В их случае у Нидерландов достаточно информации, чтобы принять решение по запросу на международную защиту. В качестве примера голландские власти приводят заявление Минобороны РФ о завершении мобилизации и приказ воинским частям прекратить мобилизационные мероприятия с 31 октября.

Поэтому в отношении данных двух категорий россиян решения будут приниматься по каждому случаю в отдельности, поясняют в пресс-службе. Сама процедура для них такая же, как и для других просителей убежища. "Мы внимательно рассматриваем индивидуальную ситуацию и после продолжительного разговора оцениваем, имеет ли человек право на защиту. Мы оцениваем достоверность истории и опасений, связанных с возвращением в страну происхождения. В среднем процедура предоставления убежища сейчас длится 9 месяцев", - сообщили в иммиграционной службе Нидерландов.

Мобилизация в России, сентябрь 2022 года Фото: Mikhail Metzel/dpa/Tass/picture alliance

В целом количество прошений о предоставлении убежища от граждан Российской Федерации в ноябре составило 86, почти не изменившись по сравнению с октябрем (90). В ноябре Россия заняла десятое место в списке стран происхождения просителей убежища, пишет министерство юстиции и натурализации Нидерландов. Всего с января по ноябрь 2022 года общее число заявлений о предоставлении убежища от граждан РФ достигло 542. Сколько из этих людей призывников, а сколько россиян, бежавших от потенциальной мобилизации, неизвестно. "Мы не регистрируем их мотивы в наших системах (только в отдельных случаях). Мы не можем ответить на ваш вопрос о количестве дезертировавших военнослужащих", - заявили в Службе иммиграции и натурализации Нидерландов в ответ на запрос DW.

Причина отсрочки - отсутствие надежной информации из России

Приостановка принятия решений по ходатайствам призывников не связана с наплывом беженцев в Нидерландах в 2022 году по сравнению с тремя предыдущими годами, уточнили в ведомстве. Единственная причина отсрочки - недостаточное понимание ситуации. Достоверной информации о положении призывников в России сейчас мало, поэтому принимать взвешенные решения по заявлениям о предоставлении убежища российским уклонистам пока не представляется возможным, поясняет нидерландское правительство.

Оно надеется на официальный отчет по России, который МИД Нидерландов составит в первом квартале 2023 года. Проблема в том, что последний отчет о Российской Федерации в Нидерландах был подготовлен до полномасштабного вторжения РФ в Украину. На основании новой информации Минюст сделает заключение о том, может ли Служба иммиграции и натурализации вновь принимать решения по заявлениям российских призывников.

Отсрочка решений и высылки российских призывников началась 29 июня 2022 года из-за отсутствия актуальной и однозначной информации о том, в какой мере призывники в России задействуются в войне в Украине.

Смотрите также: