Население ФРГ рекордно возросло из-за притока беженцев

Население Германии в 2022 году выросло на 1,3 процента или на 1,1 миллиона человек. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. По новым данным, к концу прошлого году в Германии проживали 84,4 миллиона человек: около 72 миллионов немцев и 12,3 миллиона человек с иностранным гражданством.

Эксперты объясняют увеличение населения ФРГ ростом числа мигрантов: в 2022 году в страну приехали почти 1,5 миллиона человек - в четыре с лишним раза больше, чем в 2021 году. Большинство приехавших - граждане Украины. Из 12,3 млн проживающих в Германии иностранцев максимальное число граждан Турции: 1,34 миллиона человек. На втором месте граждане Украины - 1,05 миллиона человек: с начала полномасштабной войны в Украине число украинцев, проживающих в Германии, увеличилось в шесть раз. На третьем месте - граждане Сирии: 883 тысячи человек

Иностранцы моложе коренных жителей

Доля иностранцев в общей численности населения увеличилась с 13,1 до 14,6 процента. Если количество людей с иностранным гражданством значительно выросло, то число граждан Германии сократилось на 0,4 процента. В 2022 году число смертей в стране на 327 тысяч превысило число рождений. В 2021 году этот показатель составлял 228 тысяч. Эксперты связывают эти цифры с коронавирусной пандемией.

Возрастная структура людей с иностранным гражданством значительно отличается от коренных немцев. 18,6 процента местного населения моложе 20 лет. Люди в возрасте от 20 до 59 лет составляют 49 процентов. 32,4 процента немцев - старше 59 лет.

Среди живущих в ФРГ иностранцев 20,2 процента моложе 20 лет, людей в возрасте от 20 до 59 лет - 67,4 процента, а людей старше 59 лет - 12,4 процента. В итоге средний возраст населения Германии незначительно снизился и достиг 44,6 года.

Население на западе страны растет быстрее

В западногерманских федеральных землях население увеличилось на 913 тысяч человек (1,4 процента) и достигло 68 миллиона. В землях на востоке Германии численность населения увеличилась на 131 тыс. человек (1,1 процента) и на конец 2022 года составила 12,6 миллиона.

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