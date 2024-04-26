Немецкий музей приобрел Библию почти за 2 млн евро

Редкую Библию особого формата с изображениями сцен из жизни Иисуса Христа теперь можно увидеть в сокровищнице Музея Гутенберга в Майнце. Этот ценный экземпляр был изготовлен в XV веке.

Старинная Библия, изготовленная более 500 лет назад, пополнила постоянную экспозицию Музея Гутенберга в немецком Майнце. Она была приобретена за 1,85 миллиона евро. Покупку особо ценной книги профинансировали город Майнц и Культурный фонд земель - они выделили 780 тысяч и 750 тысяч евро соответственно. Финансовую поддержку также оказали Фонд нового музея Гутенберга, Фонд Моисея и федеральная земля Рейнланд-Пфальц.

Музей Гутенберга в Майнце: всё о мире книгопечатания Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

В чем ценность нового экспоната Музея Гутенберга

Приобретенный фолиант относится к так называемым "Библиям бедных" (Biblia Pauperum). Они представляют из себя рукописные или печатные антологии библейских текстов в картинках. В таких сборниках меньше страниц, чем в обычной Библии, поэтому они были доступнее. Самые старые из дошедших до нас образцов датируются началом XII века. Это были серии рисунков с подписями, которые иногда носили тематический характер и были посвящены лишь одной евангельской истории или ее отдельным эпизодам. В середине XV века стали делать ксилографические издания, к которым относится и появившаяся в особо охраняемой комнате Музеея Гутенберга Библия.

Для их производства использовали деревянные доски, на которых вырезали - в зеркальном отображении - печатную форму на целую страницу с изображениями или текстом. Иногда к напечатанным изображениям впоследствии добавлялись тексты от руки или выполненные при помощи отдельно вырезанных букв. Появление этих книг ознаменовало переход от рукописной культуры к книгопечатанию. До открытия Гутенберга в 1440-х годах - книгопечатания - они производились лишь небольшими сериями, и поэтому сегодня являются большой редкостью.

"Библии бедных" состояли из серии картинок с минимальным количеством текста. Посередине каждой страницы - сцена из жизни Иисуса Христа, по бокам - сюжеты из Ветхого завета Фото: Sunny Celeste/Bildagentur-online/picture alliance

Редкий образец Библии - теперь в Майнце

Предполагается, что 40-страничная Библия, приобретенная музеем, была изготовлена на юге Германии около 1460 года. Она рассказывает избранные библейские истории - по большей части посредством гравюр. "Эта книга должна была быть понятной любому человеку и поэтому сделана так, чтобы через картинки как можно быстрее и компактнее донести содержание определенных библейских cюжетов", - пояснила куратор музея Нино Нанобашвили в интервью немецкому телеканалу SWR.

Посередине каждой страницы изображалась сцена из жизни Иисуса Христа. Слева и справа - сюжеты из Ветхого завета: Сотворение мира, Создание Адама и Евы, Всемирный потоп и так далее. Такая комбинация была распространена в позднем Средневековье и служила для иллюстрации типологических соответствий между Ветхим и Новым Заветами. "Приобретенная книга - редкий и ценный образец первых дней печатного дела и отличается превосходным качеством. Она будет доступна для публики и международных исследователей в Музее Гутенберга в Майнце", - цитируются слова профессора Маркуса Хильгерта (Markus Hilgert), представителя немецкого Культурного фонда земель, в пресс-релизе на сайте музея.

Почему к покупке так долго готовились

Редкая книга была предложена музею швейцарским антикваром. Как рассказал директор Музея Гутенберга Ульф Зёлтер (Ulf Sölter), подготовка к сделке длилась около полутора лет. Кроме прочего была проведена экспертиза для подтверждения подлинности Библии. Также работникам музея было важно выяснить ее историю. Удалось отследить ее происхождение до середины XIX века - на протяжении нескольких поколений она принадлежала британской аристократической семье маркизов Бат. На данный момент известно всего о трех подобных хорошо сохранившихся экземплярах в мире. Музей Гутенберга в немецком Майнце, посвященный немецкому первопечатнику Иоганну Гутенбергу и полиграфическому искусству в целом - особенно подходящее место для хранения одного из них. Две другие находятся в университетских библиотеках Кембриджа и Манчестера.