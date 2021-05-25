 Иисус Христос и апостол Павел: о чем до сих пор спорят ученые | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.05.2021

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Культура и стиль жизни

Иисус Христос и апостол Павел: о чем до сих пор спорят ученые

Пережил ли Христос свою казнь на кресте? И какую роль сыграл в становлении христианства апостол Павел? DW представляет две точки зрения.

Deutschland Jesusstatue unter Kreuz

Миллионы людей по всему миру верят в Иисуса Христа, его смерть на кресте, воскресение и вознесение. В то время как воскресение и вознесение являются исключительно предметом веры, сам по себе факт жизни Иисуса подтвержден исторически. "В любом случае можно сказать, что Иисус является исторической личностью. Христианские, а также иудейские и римские источники того времени подтверждают его существование", - объяснил в интервью DW католический теолог, профессор Бохумского (Bochum) университета Томас Зёдинг (Thomas Söding).

Сомнения в смерти Иисуса на кресте не новы

Библейский Новый Завет, а именно содержащиеся в нем четыре канонические Евангелия, которые являются одним из основных источников изучения жизни Иисуса Христа, описывают, в частности, казнь Иисуса путем распятия, его смерть на кресте и погребение. По словам Томаса Зёдинга, ученые считают 30-й год нашей эры самой вероятной датой распятия и наступившей в результате его смерти. Однако существует и другое мнение. Его высказывает немецкий историк Йоханнес Фрид (Johannes Fried). Он считает, что Иисус пережил свою казнь на кресте. Свои аргументы Йоханнес Фрид изложил, в частности, в книге "Иисус или Павел. Источник христианства в конфликте" ("Jesus oder Paulus. Der Ursprung des Christentums im Konflikt").

Свой тезис Йоханнес Фрид обосновывает истолкованием библейских источников, Евангелия от Иоанна, анализом других исторических свидетельств, а также данными современной медицины. По его мнению, у Иисуса, распятого на кресте, развился плевральный выпот (то есть скопление жидкости в плевральной полости, окружающей легкие). Римский солдат уколол копьем прикованного к кресту Иисуса, в результате чего жидкость вылилась. Этот факт, а также то, что Иисус провел на кресте относительно мало времени, спасли ему жизнь. При снятии с креста он был в бессознательном состоянии, поэтому и не возникли сомнения в его смерти. Затем, уже после погребения в пещере, Иисус очнулся и предстал живым перед пришедшими к его могиле последователями. Поскольку выживший Иисус подвергался опасности, узкий круг людей, знавший о его выздоровлении, умалчивали этот факт.

Версия Йоханнеса Фрида не нова. "Смерть Иисуса отрицается с тех пор, как она имела место, - объясняет Томас Зёдинг. - Тезис о "мнимой смерти" очень стар. В первые века нашей эры его обосновывали дуализмом тела и души. Тогда казалось особенно священным то, что Иисус не стал по-настоящему человеком. Вариант, к которому обращается Фрид, и который время от времени дает о себе знать начиная с 19-го века, гласит, что записанное в Новом Завете верование не может соответствовать действительности. Но серьезные исследователи не рассматривают эту версию. Это касается как теологов, так и историков в разных странах, независимо от их культурной и конфессиональной принадлежности". Сам Томас Зёдинг называет версию о том, что Иисус Христос пережил свою казнь, "чрезвычайно маловероятной и чистой воды спекуляцией". "С исторической точки зрения это чушь", - говорит теолог.

Что знал об Иисусе Христе апостол Павел?

Однако вернемся к книге Йоханнеса Фрида. В ней он не останавливается на изложении тезиса о том, что Иисус Христос пережил свою казнь, а исследует вопрос, каким образом в христианских канонических текстах утвердилась другая версия - о смерти Иисуса на кресте и о его воскресении.

Решающую роль в этом сыграл, считает историк, апостол Павел. Павел, первоначальное имя которого было Саул, не был в числе двенадцати учеников Иисуса Христа. Напротив, поначалу он даже преследовал первых последователей Иисуса. Затем, вероятно, в 32-м году, на пути в Дамаск, где он намеревался участвовать в арестах первых христиан, Павлу явился Иисус Христос, после чего Павел уверовал в него, принял крещение и стал называть себя апостолом.

Контекст

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Апостол Павел, пишет Йоханнес Фрид, узнал о воскресении Иисуса Христа не от ближайших соратников Иисуса, а в своем видении. Более того, как утверждает историк, апостол Павел правдивыми фактами из жизни Иисуса вовсе не интересовался. "И это тоже старый тезис, который время от времени возникает еще со времен Фридриха Ницше (Friedrich Nitzsche), - объясняет Томас Зёдинг. - Апостол Павел концентрируется в своей теологии на смерти Иисуса на кресте и его воскресении. И он концентрируется на этом потому, что знает, что это является самым трудным вызовом, который только может быть в вере. Справиться с этим вызовом означает найти подход и к истории Иисуса Христа в целом".

Плюрализм раннего христианства и теология Павла

В своей книге Йоханнес Фрид фокусирует внимание читателя на разногласиях между учениками Иисуса во главе с апостолом Петром, по версии историка, якобы знавших о том, что Иисус остался в живых после казни, с одной стороны, и апостолом Павлом с другой. В то время как первые считали Иисуса мессией иудеев, Павел проповедовал веру в сына божьего, распятого на кресте и воскресшего.

Насколько глубокими были конфликтные линии между этими двумя течениями среди первых христиан? "С самого начала, - объясняет Томас Зёдинг, - существует определенный спектр традиций и представлений: Иисус - мессия, Иисус - пророк, Иисус - сын человеческий, Иисус - сын божий. В этом заключается разнообразие, богатство, если хотите "система сдержек и противовесов", которые отличают развитие раннехристианской веры. Нет какой-либо единой формулы. И у Павла тоже нет… Новый Завет представляет собой сборник текстов, которые документируют разнообразие подходов и интерпретаций и которые, так сказать, нуждаются друг в друге и сосуществую рядом. Размышления Фрида мне представляются невероятным упрощением, которые не отражают плюрализма раннего христианства".

Но как объяснить, что учение апостола Павла было столь действенным, что взяло верх над другими течениями? "Собственно, я бы поставил это утверждение под сомнение, - говорит Томас Зёдинг. - Существуют и противоположные тезисы. О том, что в ходе нескольких веков Павел и его теология в большей или меньшей степени забылись. И лишь отец церкви Августин столетия спустя вновь открыл теологию Павла. Несколько веков он был очень важен, особенно в западной церкви, и новый толчок дала Реформация. Но с большим отрывом наибольшим значением пользовались Евангелия, в первую очередь Евангелие от Матфея, с которого начинается Новый Завет, а также Евангелие от Иоанна. А Павел был, так сказать, "лучшим во втором ряду". В первом ряду стоял всегда Иисус и его традиция. И если Павел с его "теологией креста" и "теологией воскресения" приобрел значимость, то потому, что Иисус Христос был на самом деле распят на кресте, и Павел не мог и не хотел закрыть на это глаза".

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    Автор: Йохен Кюртен, Элла Володина


 

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