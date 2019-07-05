 Может ли Ватикан помочь остановить войну в Украине? | Политика и общество: анализ событий в Европе, России, мире | DW | 30.04.2021

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Политика

Может ли Ватикан помочь остановить войну в Украине?

Президент Украины назвал Ватикан идеальным местом для встречи с российским президентом. Возможно ли такое развитие событий, выясняла DW.

Ватикан

Президент Украины Владимир Зеленский считает Ватикан идеальным местом для диалога о мире - переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. То, что Апостольская столица может стать местом для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, теоретически вполне возможно, учитывая многовековую историю папской дипломатии.

Многовековая дипломатия

Только за последние полвека Ватикан неоднократно включался в разрешение наиболее тяжелых и кровопролитных конфликтов. Святой престол стремился в таких случаях побудить противоборствующие стороны к диалогу. Главной целью являлось восстановление мира.

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск в Ватикане

"Святой престол поддерживает дипломатические отношения как с Россией, так и Украиной. Перспектива проведения переговоров по достижению мира требует готовности обеих сторон", - так на запрос DW ответили в берлинской Апостольской нунциатуре - папском посольстве в Германии. Это означает, что такие переговоры могут состояться, если обе стороны будут согласны встретиться в Ватикане.

Известно, что со времен Первой мировой войны одним из приоритетов во внешней политике Ватикана является поддержание и восстановление мира. "Окажется ли Святой престол полезным в восстановлении мира в Украине и в какой степени, покажет время", - отметили в папском посольстве в Берлине.

Нужен ли Ватикану излишний шум?

Католическая церковь является единственной в мире религиозной структурой, которая имеет собственную дипломатическую службу. Поэтому мы попросили прокомментировать заявление украинского президента о готовности встретиться со своим российским коллегой в Ватикане католического священника, доктора философии и специалиста в области коммуникаций между церковью и обществом отца Александра Крылова:

"Сложно судить заинтересует ли это предложение Владимира Путина. Известно, что оно прозвучало без предварительного согласия Ватикана. Мы можем поразмышлять, интересна ли такая возможная встреча Ватикану, какие позитивные и негативные последствия такой встречи были бы для Ватикана, что принесла бы она Святому престолу.

Первый аргумент, должен быть, конечно же, духовный. Сможет ли такая встреча помочь в укреплении веры и духовности? Этот вопрос я оставлю открытым. Аргументом за встречу следовало бы назвать стремление Папы Франциска к достижению мира и согласия. Если такая встреча могла бы действительно разрядить обстановку и укрепить мир, она была бы полезна. Она могла бы усилить политическое влияние Ватикана как государства и подчеркнуть значение ватиканской дипломатической службы.

Вместе с тем, возможная встреча президентов России и Украины в Ватикане - мероприятие достаточно шумное и в чем-то даже театральное. Нужен ли Ватикану излишний шум? Что, если эта встреча ни к чему не приведет или даже усугубит конфликт? Посредничество Папы было бы, конечно, в этом вопросе желательно, но оно несет в себе серьезные риски. Так что дипломатической службе Ватикана есть над чем подумать".

На запрос DW по поводу инициативы президента Украины Владимира Зеленского пресс-служба Святого престола на момент публикации материала не ответила.

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    Автор: Наталия Королева


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