"Книга пути и добродетели" - памятник китайской мысли, который восходит к IV или III веку до н.э. Этот небольшой по объему трактат насчитывает около 5 тысяч иероглифов и приписывается Лао-цзы. В нем указывается путь к дао, путь к обретению гармонии с жизненной силой Вселенной. В 1895 году текстом заинтересовался Лев Толстой, и под его редакцией был выполнен перевод с французского.