Какие книги переводят чаще всего?
От Библии и "Бхагавадгиты" до "Манифеста Коммунистической партии" и Всеобщей декларации прав человека - представляем некоторые книги, которые переведены на многие языки мира.
Библия
Самая переводимая книга в мире - Библия. Священное Писание целиком, а также его отдельные части, переведены в общей сложности на 3384 языка. Их тексты различаются из-за трудностей перевода с оригинала - древнееврейского, арамейского, древнегреческого. Один из первых переводов Ветхого Завета сделан в III-I веках до н.э. в Александрии. На старославянский ее перевели Кирилл и Мефодий в IX веке.
"Дао дэ цзин"
"Книга пути и добродетели" - памятник китайской мысли, который восходит к IV или III веку до н.э. Этот небольшой по объему трактат насчитывает около 5 тысяч иероглифов и приписывается Лао-цзы. В нем указывается путь к дао, путь к обретению гармонии с жизненной силой Вселенной. В 1895 году текстом заинтересовался Лев Толстой, и под его редакцией был выполнен перевод с французского.
"Манифест Коммунистической партии"
"Призрак бродит по Европе - призрак коммунизма", - так начинается программный документ научного коммунизма, написанный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом за шесть недель в 1848 году. Заканчивается он: "Пролетариям нечего терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Первый перевод на русский, приписываемый Михаилу Бакунину, появился в 1869 году.
"Бхагавадгита"
"Бхагавадгита" ("Песнь Господа") - один из базовых текстов индуистской философии. Памятник древнеиндийской религиозно-философской мысли на санскрите относится к эпосу "Махабхарата" и состоит из 700 стихов. По сути это философская беседа между царевичем-воином Арджуной и Кришной. Тексты датируются II годом до н. э. и переведены на более чем на 75 языков, в том числе более 300 раз на английский.
"Алиса в стране чудес"
Оригинальная "Алиса" британского писателя Чарльза Доджсона (известного как Льюис Кэрролл) появилась в 1865 году и переведена на 176 языков. Приключения убежавшей из реальности в сказку девочки, известной на идиш как Алис, на тонганском языке как Алиси, а в переводе В. Набокова на русский как Аня, построены на каламбурах и филологических тонкостях и потому особенно сложны для аутентичного перевода.
"Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский"
"Дон Кихот" был написан Мигелем де Сервантесом на испанском языке и опубликован в двух частях в 1605 и 1615 годах. Он задумывался как пародия на рыцарские романы, переведен на более чем 50 языков и считается лучшей книгой всех времен и народов. Первый полный перевод с французского перевода на русский сделал Василий Жуковский в 1806 году.
"Маленький принц"
Книга переведена на 552 языка и диалекта, причем в некоторых языках даже существует несколько версий. Повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери, первоначально написанная на французском языке, рассказывает о Маленьком принце, который посещает разные планеты, включая Землю, и размышляет об одиночестве, любви и утрате. Впервые опубликованая в 1943 году, книга до сих пор имеет культовый статус.
Сказки Андерсена
Сказки Ханса Христиана Андерсена переведены на 128 языков. Самые известные из них написаны между 1835 и 1837 годами: "Дюймовочка", "Русалочка", "Гадкий утенок", "Стойкий оловянный солдатик" и многие другие. Всего датский автор сочинил более ста восьмидесяти сказок, около 770 стихотворений, шесть романов, десятки пьес. Переводы с датского на русский Анны и Петра Ганзен считаются образцовыми.
Всеобщая декларация прав человека
Декларация, принятая в 1948 году, занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый переводимый документ в истории: ее версии доступны на более чем 500 языках и диалектах. Множество переводов подчеркивают важность темы о соблюдении прав человека и дают возможность людям во всем мире, независимо от языка на котором они говорят, узнать о закрепленных в ней принципах.
"Алхимик"
"Алхимик" - роман бразильского писателя Пауло Коэльо, впервые опубликованный в 1988 году на португальском языке, сегодня считается самым переводимым мировым бестселлером. Коэльо занесен в Книгу рекордов Гиннесса как "самый переводимый автор одной и той же книги". Его роман о том, как важно следовать своей мечте и зову сердца, можно прочитать уже на 80 языках, включая хинди, фарси и коса.
"Революция вертикального положения"
Рассказ Нгуги ва Тхионго, первоначально написанный на языке кикуйю, - о том, как и почему человек начал передвигаться не на четвереньках, а на двух ногах. Увлекательный рассказ кенийского писателя левых взглядов переведен на 63 языка, из которых 47 - африканские, что сделало произведение самым переводимым рассказом в истории африканской литературы.
Сказки и философские трактаты, политические манифесты и священные тексты - DW знакомит с некоторыми книгами, которые переведены на многие языки мира.