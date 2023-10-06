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ЛитератураЕвропа
Бренда Хаас | Елена Дожина
6 октября 2023 г.
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Сказки и философские трактаты, политические манифесты и священные тексты - DW знакомит с некоторыми книгами, которые переведены на многие языки мира.

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Топ-тема

Взрыв после ответных ударов Израиля по сектору Газа

Состояние войны в Израиле и дальнейшее развитие конфликта

Конфликты8 октября 2023 г.
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Другие публикации DW

Горящая машина после ракетного удара по израильскому Ашкелону

"Черный день": что писали соцсети Израиля после атаки ХАМАС

"Черный день": что писали соцсети Израиля после атаки ХАМАС

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Здание в Тель-Авиве, пострадавшее в ходе ракетных ударов

Масштабная атака ХАМАС на Израиль: что известно

Масштабная атака ХАМАС на Израиль: что известно

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Spanien | Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Granada

ЕС готов расширяться: кто главный кандидат?

ЕС готов расширяться: кто главный кандидат?

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Лауреатка Нобелевской премии мира - 2023 Наргес Мохаммади

Что известно о лауреатке Нобелевской премии мира - 2023

Что известно о лауреатке Нобелевской премии мира - 2023

Права человека6 октября 2023 г.
Карикатура DW: карикатурный президент России Владимир Путин, выступая с трибуны, указывает пальцем на двух мужчин в смокингах и шляпах. На их костюмах напиcано "англосаксы". "Вот кто виноват!" - говорит Путин с сердитым выражением лица. "Англосаксы" в ответ недоумевают: "Why?", "Sorry?"

Кто мешает поставкам газа из РФ в Европу: версия Путина

Кто мешает поставкам газа из РФ в Европу: версия Путина

Политика6 октября 2023 г.
Запуск крылатой ракеты Taurus во время маневров в Южной Корее

СМИ ФРГ: Шольц не дает ракеты Taurus из-за Крымского моста

СМИ ФРГ: Шольц не дает ракеты Taurus из-за Крымского моста

Конфликты6 октября 2023 г.
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