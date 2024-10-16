Библия Гутенберга попала в Сеть

С Библии Гутенберга берет начало книгопечатание в Европе. Печатный станок, изобретенный Иоганном Гутенбергом (Johannes Gutenberg), позволил добиться исключительно высокого качества и произвел революцию в книгопечатании. Благодаря ему книги стали доступны многим. Однако сама Библия Гутенберга, которая была напечатана на латыни в его типографии в Майнце в 1452-1454 годах, на протяжении всего времени была доступна далеко не всем. Дело в том, что до наших дней из 180 экземпляров дошли всего 49, причем не всегда полные: от некоторых остался только один том или даже отдельные фрагменты. 13 экземпляров хранятся в Германии, в университетских и государственных библиотеках. Другие экземпляры Библии Гутенберга, которая в XV веке продавалась и частным лицам, - в США, Великобритании, Франции, Бельгии, Дании, Польше и других странах.

Два тома Библии Гутенберга теперь доступны в интернете

И вот теперь, два тома (всего они включают около 2000 страниц) Библии Гутенберга стали доступны всему человечеству, подключенному к интернету. Музей Гутенберга в Майнце в понедельник, 14 октября, сообщил, что процесс оцифровки, который занял несколько месяцев, завершен и теперь каждый интернет-пользователь может листать в старейшем документе на онлайн-портале "Gutenberg Capture" Университета имени Иоганна Гутенберга. Две Библии, хранящиеся в Майнце, были также недоступны для широкой аудитории. До сих пор ими можно было любоваться только в специально охраняемой сокровищнице музея.

Для сканирования почти двух тысяч страниц использовали высокоэффективный аппарат. Реставратор Доротеа Мюллер (Dorothea Müller) из Музея Гутенберга занималась переводом изображения в цифровую форму. Специальный прибор для сканирования этого редчайшего экспоната был изготовлен фирмой Microbox из Бад-Наухайма.

Реставратор Доротеа Мюллер перелистывает страницы Библии Гутенберга и сканирует их на специальном приборе Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Майнцский университет намерен также передать отсканированный материал культурному порталу земли Рейнланд-Пфальц, национальной библиотеке и порталу цифрового культурного наследия Европы "Europeana". Для сотрудников музея и хранителей наследия великого книгопечатника важно предоставить доступ к книгам международной аудитории. Оба тома можно скачать комплектом, интернет-пользователи могут также скачивать отдельные страницы или воспользоваться функцией поиска по тексту.

"Наша миссия - сохранить аналоговое наследие Гутенберга для потомков и разработать решения, позволяющие музею удовлетворять современные потребности в цифровом пространстве", - заявил директор музея в Майнце Ульф Зельтер (Ulf Sölter). Оцифрованная Библия открывают новую главу в истории музея.