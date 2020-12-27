Во время пандемии выросла активность педофилов в интернете

Во время пандемии коронавируса существенно выросло количество преступлений на сексуальной почве, совершаемых в отношении детей в интернете. Об этом свидетельствуют данные Европейского полицейского агентства (Европола), на которые указала его глава Катрин де Болль в интервью, опубликованном в изданиях медиаконцерна Funke в понедельник, 28 декабря.

По словам де Болль, с начала пандемии злоумышленники активнее, чем раньше, ищут в интернете материалы, связанные с сексуальным надругательством над несовершеннолетними. "При этом преступники пытаются вступить в непосредственный контакт с детьми, которые во время локдауна гораздо больше времени проводят в интернете и делают нередко это без присмотра родителей", - подчеркнула она, добавив, что рост активности педофилов в интернете, зафиксированный Европолом с начала пандемии COVID-19, вызывает у нее большую тревогу.

В марте 2020 года представители Европола уже указывали на рост числа преступлений, связанных с пандемией коронавируса, таких как киберпреступления, мошенничество, кражи и подделки.

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