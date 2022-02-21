Комментарий: Права женщин в РФ нарушаются под видом защиты семьи

В Совете Федерации РФ предложили блокировать в интернете информацию, проходящую "под видом защиты прав женщин". Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова выступила за расширение перечня запрещенного в интернете контента.

"Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье - так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей - так называемый чайлдфри. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства. Под видом оказания профессиональной помощи проводят тренинги по нормализации девиантных форм поведения и психических отклонений", - заявила она. Сенатор спрогнозировала, что год будет переломным в плане законодательных инициатив.

Почему россиянки не хотят рожать

Опустим очевидный довод, что если бы не достижения феминизма, сама Павлова никогда бы не стала сенатором, чтобы выступать с такими заявлениями. Не факт, что у нее был бы паспорт и что она могла бы публично высказываться - даже в рамках заезженной пропагандистской риторики о мифических семейных ценностях, за которыми никто не знает, что на самом деле стоит.

Лола Тагаева

Вернемся к чайлдфри - как к наиболее понятному предмету дискуссии - и сделаем допущение, что сенатора Павлову действительно заботит не собственный пиар, а проблема нежелания женщин рожать детей. Тогда первый вопрос, который бы она задала: "А почему россияне не хотят иметь детей"? Надо узнать мнение их самих!". Ответ находится в свежей социологии: почти половина россиян молодого и среднего возраста (46% опрошенных в возрасте от 18 до 45 лет) не намерены заводить детей, мотивируя это неустойчивым материальным положением или отсутствием такого желания.

Согласно результатам исследования аналитического центра НАФИ, которые опубликовало государственное информагентство ТАСС, средний размер дополнительной суммы к ежемесячному доходу, которая помогла бы россиянам решиться на рождение ребенка, - 58 тысяч рублей. Всего лишь 58 тыс рублей - примерно десятая часть заработной платы сенатора в России. Женщины просто хотят быть уверенными в том, что им будет, чем кормить ребенка. Вряд ли сенатор Павлова отдаст им свою зарплату, верно?

Государство лишает женщину защиты

Кстати, а какие гарантии получают женщины в России - в стране с одним из самых высоких показателей по разводам, в случае если брак распался? Задолженность по выплатам только официальных алиментов за 2021 год составляет 156 млрд рублей! В России около 18 млн семей с детьми, из которых каждая четвертая семья - неполная. Дети преимущественно живут с матерями, а это около 4 миллионов женщин, большая часть из которых годами пытается выбить алименты, потому что система де-факто не гарантирует им этого права. А это как раз и есть работа сенатора Павловой. Но ведь это надо работать - разговаривать с пострадавшими женщинами, договариваться о прозрачной системе с банками и компаниями, изучать опыт других стран в этом вопросе, надо, в конце концов, хотеть помочь людям. Просто запретить говорить о проблеме гораздо легче.

Что касается осуждения причин, по которым женщины решаются на аборт и тем более, на тяжелейшее для здоровья позднее прерывание беременности, то тут снова опустим очевидное, что делают они это не из-за собственной безнравственности, и поговорим о том, что вообще-то женщины никому детей рожать не обязаны. Ни Павловой, ни Совету Федерации, ни всему государству.

В таком малознакомом для современных российских политиков месте, как закон, а именно закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", в статье 53-й говорится: "Каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве". Все остальное - а особенно препятствие к абортам - является репродуктивным насилием. "Кстати, о насилии. Если женщину будет избивать собственный муж в квартире, то вероятность получить защиту от полиции гораздо ниже, чем если бы на нее напал незнакомец за дверью той же квартиры. Государство лишает женщину защиту внутри семьи, подвергая опасности постоянного исистематического насилия, и после этого настаивает на браках - удивительная последовательность.

Гендерные стереотипы в России

А если бы сенатор Павлова и правда хотела разобраться с проблемой защиты прав женщин, под видом которой якобы происходит что-то не то, она бы выяснила, что актуальная разница в зарплатах за одну и ту же работу между мужчиной и женщиной в России постыдно высокая - 28,9%. Это официальная статистика Росстата, которую феминистки обсуждают. Как и то, что женщины не идут в наиболее оплачиваемые и перспективные отрасли, как, например, IT, потому что даже современные родители готовы порекомендовать своим дочерям карьеру в этой отрасли в три раза реже, чем сыновьям. Причина кроется в гендерных стереотипах - якобы девочки недостаточно умны. Феминистки обсуждают и то, почему

женщин меньше на позициях управляющих директоров, всего 20%, и что женщинам гораздо сложнее добиться повышения в карьере только из-за того, что общество считает, что главная забота женщины - это дом и семья.

Кстати, гендерная разница в зарплатах и "стеклянный потолок", который не позволяет женщинам чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы в том числе рожать детей, - это результат того самого стереотипного мышления о якобы традиционных ролях, который стоит за защищаемыми сенатором "ценностями": мужчине кормить семью, а женщина уйдет в декрет и посвятит себя детям. В результате, при разводе, женщина становится кормильцем, у которого меньше зарплата. Да, даже в браке именно работающая женщина ограничена в собственном времени: вместо саморазвития она занимается неоплаченным домашним трудом, который традиционно ложится на ее плечи в России. Опять же благодаря этим самым ценностям.

Проблемы женщин необходимо обсуждать

Это только несколько примеров того, как именно благодаря патриархальной среде женщина в России оказывается внутри так называемого "структурного насилия". Этот термин был впервые использован норвежским социологом Йоханом Галтунгом в статье "Violence, Peace and Peace Research" и он о том, что нет какого-то конкретного субъекта, человека или институции, совершающего насилие, оно встроено вообще во все социальные институты, которые не позволяют удовлетворять жертве основные потребности. И если они не удовлетворены, неразумно мыслить о том, чтобы завести потомство. Поэтому если бы сенаторы и правда хотели дать женщинам уверенность в завтрашнем дне, они бы начали с обсуждения проблем. Государство же в ответ пытается запретить на корню любую попытку публичного их обсуждения. И я понимаю, почему.

Феминистки не просто так придумали лозунг: "Личное - это политическое". Затрагиваемые вопросы личной безопасности в отношениях с мужчинами, алименты, разницу в зарплатах, запреты на аборты подключают женщин к размышлениям о политическом. Говорить об этом не стыдно, говорить об этом надо - эти вопросы первостепенны, и мы должны задать их обществу - одно из посланий феминизма.

Конечно, российское государство боится женщин, умеющих задавать вопросы о своей безопасности, физической или экономической. Женщины составляют большинство электората, а массовая политизация женщин через бытовые, актуальнейшие для них вопросы - одна из потенциальных угроз нынешнего режима, который это понимает и уже предпринимает репрессивные меры в отношении многих феминициатив и активисток. Поэтому дело вовсе не в демографических проблемах.

Автор: Лола Тагаева - политический обозреватель и со-основатель проекта о гендерном просвещении Gender Team, автор колонки на DW. Facebook: Лола Тагаева

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