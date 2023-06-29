В РБ хотят химически кастрировать педофилов: это оправданно?

За последние пять лет более 3500 детей в Беларуси стали жертвами насильников. Большинство преступников - гетеросексуалы. Теперь власти хотят подвергать педофилов химической кастрации.

Генпрокуратура Беларуси готовит поправки в Уголовный кодекс, согласно которым осужденных за педофилию можно будет подвергнуть принудительной химической кастрации. По мнению авторов поправок, это отпугнет потенциальных насильников. За последние десять лет, по данным МВД, число сексуальных преступлений против детей выросло в РБ в 28 раз. Бывший следователь белорусского Следственного комитета объяснил DW, с чем это связано.

Большинство осужденных за педофилию унижали в детстве

В 2021 году вышло исследование преподавателя Академии МВД Беларуси Вадима Столбовского, который опросил около 500 осужденных за педофилию, чтобы составить портрет типичного преступника-педофила. Вопреки стереотипам, большинство осужденных оказались гетеросексуалами, которые воспитывались в полных семьях. Типичный педофил, согласно исследованию, - мужчина в возрасте 25-35 лет. Большинство участников опроса сообщили, что над ними издевались в детстве: били, унижали, оскорбляли нецензурными словами.

Чаще всего осужденные по этой статье УК нигде не работали и имели проблемы с алкоголем. Около 30% их никогда не состояли в браке, около 20% были женаты, остальные были или разведены, или состояли в отношениях неофициально. Что касается детей у осужденных за педофилию, то таких данных Столбовский не привел, однако, по его словам, в отдельных колониях большинство опрошенных заявляло, что имеют своих детей, а некоторые - даже и приемных.

Многие педофилы обменивались в Сети материалами порнографического характера с изображением детей Фото: picture-alliance/dpa/S. Stein

Большинство осужденных не были знакомы с жертвой, при этом по характеру типичный преступник отличался скрытностью и застенчивостью. Физически был не развит, уровень интеллекта имел средний, что позволяло выстроить доверительные отношения с детьми. Многие дома хранили материалы порнографического характера с изображением детей, обменивались ими в Сети.

Замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич, со своей стороны, отмечает, что некоторые педофилы стараются устроиться на работу, чтобы быть ближе к детям - в школы, интернаты, дома творчества. "Тогда общение с детьми не вызывает у окружающих подозрений, - поясняет Казакевич. - Такие преступления обладают двумя тревожными характеристиками: первое - длительность, второе - большое количество жертв". По данным МВД, за прошлый год в Беларуси 800 детей пострадали от сексуального насилия.

Силовики стали внимательнее относится к сигналам о возможном сексуальном насилии

Бывший следователь Следственного комитета (СК) Беларуси в комментарии для DW на условиях анонимности подчеркнул, что педофилия относится к высоколатентным видам преступлений, то есть даже рост их числа, зафиксированный в уголовной статистике, на самом деле не отражает реальную картину. Но последние пять лет, по оценке собеседника, есть принципиальная позиция в силовом блоке решить данную проблему.

Оперативники активно мониторят специальные сайты - так удалось выявить многих преступников. Также силовики стали внимательнее относится к сигналам о возможном сексуальном насилии, в том числе от свидетелей, которые заметили подозрительное поведение или узнали о переживаниях жертвы. Этим и объясняется рост числа преступлений такого рода, о котором заявляют в МВД, убежден экс-следователь.

Педофилия относится к высоколатентным видам преступлений Фото: imagebroker/IMAGO

Одна из проблем при установления виновных в данном случае - отсутствие биологических следов, которые бы подтвердили имевший место факт насилия. Так, по словам бывшего сотрудника СК, в его практике было прекращено уголовное дело, по которому проходил отчим, подозревавшийся в том, что заставлял падчерицу заниматься с ним оральным сексом. Еще одна проблема - дети боятся рассказать о пережитом насилии даже самым близким людям, в итоге преступные эпизоды длятся годами.

"Довольно часто фиксируются такие случаи, причем иногда мать знала обо всем, но не сообщала в милицию, - продолжает собеседник. - В моей практике было уголовное дело, когда старшего сына задержали за изнасилование младшей сестры. Мать до последнего его выгораживала, говорила, что он же единственный кормилец, как вы можете его посадить".

При этом, подчеркивает экс-следователь, бывают и оговоры: "В Минской области даже был случай, когда мужчину, которого судили за насилие над сыном, оправдали. Жена не смогла пережить, что он ушел к другой женщине, написала на него заявление, причем заставила поверить в это и родственников, которые дали показания против обвиняемого".

Химическая кастрация не исключает лишение свободы

По данным МВД Беларуси, менее 5% осужденных за педофилию повторно совершают такое преступление. Принудительная химическая кастрация, по мнению силовиков, отпугнет потенциальных насильников. Назначаться она будет по решению суда как крайняя мера, при этом не отменяя основное наказание в виде лишения свободы.

В министерстве здравоохранения уже разработали протокол проведения химической кастрации с помощью антиандрогенов, также предусмотрена психотерапия осужденных за педофилию. "В отличие от хирургической кастрации, вызывающей необратимые изменения, антиандрогенная терапия позволяет контролировать патологические формы сексуального влечения и поведения", - сообщили в Минздраве.

Между тем в правозащитном центре "Весна" уверены, что химическая кастрация педофилов нарушает право на личную неприкосновенность. Юрист центра, попросивший не называть его имени, говорит, что нельзя исключить судебные ошибки, а также, учитывая белорусские реалии, применение пыток на стадии следствия с целью получения признательных показаний.

"Никакого обсуждения нововведения (предлагаемых поправок в УК. - Ред.) не было, общественности не представлены результаты медико-биологических и криминологических исследований в этой области, - констатирует юрист. - Оборотной стороной вопроса является неэффективная уголовно-правовая и пенитенциарная политика государства. Борьба с педофилией должна строиться на основе индивидуальной психолого-психиатрической терапии осужденных, а не принудительной кастрации".

Смотрите также: