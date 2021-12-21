 Госдума приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов | Новости из Германии о России | DW | 21.12.2021

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Россия

Госдума приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов

Принятый Госдумой законопроект предлагает применять максимальное наказание за повторное сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.

Плюшевый мишка на качелях

Российская Госдума (ГД) в первом чтении приняла законопроект о пожизненном лишении свободы педофилов-рецедивистов. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Думы.

В настоящее время максимальное наказание за изнасилование и насилие сексуального характера предусмотрены в отношении ранее судимых по этим статьям и при совершении этих деяний в отношении несовершеннолетних младше 14 лет.

Законопроект предлагает применять наказание в виде пожизненного лишения свободы в отношении лиц, совершивших аналогичные повторные преступления, причем в отношении всех несовершеннолетних до 18 лет.

Наличие отягчающих обстоятельств

Кроме того, в Госдуме предложили расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на ситуации, сопряженные с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

"Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред", - заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Законопроект был внесен в Думу 10 сентября. Авторами выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Турчак, а также председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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    Автор: София Принцен, Виктор Вайц


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