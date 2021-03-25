В Германии принят новый закон о борьбе с сексуальным насилием над детьми

Германский бундестаг в четверг, 25 марта, принял новый закон о борьбе с сексуальным насилием над детьми,сообщило агентство epd. Нововведения, представленные Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами и Социал-демократической партией Германии, предусматривают, что насилие над несовершеннолетними всегда будет квалифицировано как преступление и наказываться лишением свободы на срок не менее одного года. Кроме того, будут значительно ужесточены наказания за детскую порнографию.



Полиция и органы прокуратуры ФРГ получат более широкие полномочия в расследовании случаев сексуального насилия над детьми. Это позволит надзорным органам более пристально следить за телефонной связью и интернет-перепиской подозреваемых. В семейном судопроизводстве позиция детей тоже усиливается. Так, им обязательно будет оказано юридическое сопровождение.

Европол: во время пандемии возросло число сексуальных преступлений против детей онлайн

Принятие закона стало ответом на то, что в ФРГ недавно была вскрыта масштабная немецкоязычная онлайн-сеть педофилов, насчитывающая около 30 тысяч анонимных пользователей. Кроме того, данные Европейского полицейского агентства (Европола) свидетельствуют о том, что во время пандемии коронавируса существенно выросло количество преступлений на сексуальной почве, совершаемых в интернете в отношении детей.

Этот показатель был существенным в ФРГ и в минувшие годы. В 2019 году в Германии были возбуждены более 12 тысяч уголовных дел, связанных с детской порнографией: это вдвое больше, чем в 2016 году. Кроме того, 16 тысяч дел были заведены в целом по факту сексуального насилия над несовершеннолетними.

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