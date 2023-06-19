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В Беларуси хотят ввести химическую кастрацию для педофилов

Жан Рофе
35 мин. назад

МВД Беларуси по предложению Генпрокуратуры подготовило изменения в Уголовный кодекс. Поправки предусматривают принудительное лечение педофилии, включающее химическую кастрацию.

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Здание Генпрокуратуры Беларуси в Минске
Здание Генпрокуратуры Беларуси (фото из архива)Фото: DW/E. Daneyko

Министерство внутренних дел Беларуси по предложению Генеральной прокуратуры республики подготовило изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие принудительное лечение педофилов, наряду с наказанием за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила в понедельник, 19 июня, начальник управления Генпрокуратуры Анжелика Курчак, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

"Министерство здравоохранения разработало и утвердило клинические протоколы лечения лиц, страдающих педофилией, в том числе применение химической кастрации", - сказала представитель Генпрокуратуры.

Крое того, по информации Курчак, белорусский правитель Александр Лукашенко поддержал инициативы ведомства о проработке вопросов, касающихся усиления ответственности родителей за "надлежащее воспитание детей", введения административной ответственности за "пропаганду чайлдфри, пропаганду нетрадиционных семейных отношений, педофилии, смены пола".

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