 Госдума РФ ужесточила законодательство о наказании педофилов | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.01.2022

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Россия

Госдума РФ ужесточила законодательство о наказании педофилов

Законопроект расширяет возможность применения пожизненного заключения педофилов. Спикер Госдумы предложил отправлять осужденных за сексуальное насилие над детьми на рудники.

Заседание Госдумы

Заседание Госдумы

Государственная дума РФ утвердила проект закона о пожизненном лишении свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Документ был единогласно принят во вторник, 18 января, во втором и третьем чтении.

До настоящего времени пожизненное заключение грозило лишь за повторное сексуальное насилие над детьми младше 14 лет. Новый закон предполагает пожизненное лишение свободы за рецидив против любого несовершеннолетнего, в том числе подростков, не достигших 18 лет.

В соответствии с законопроектом, максимальную меру наказания будут применять уже за первое насилие сексуального характера над несовершеннолетними, если оно сопряжено с другим тяжким и особо тяжким преступлением либо совершено в отношении двух и более детей.

Володин предложил отправлять осужденных за педофилию на рудники

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал продолжить работу по изменению законодательства, направленного против педофилов. В частности, в нижней палате обсуждают новые формы пожизненного наказания осужденных за сексуальное насилие над детьми. "Мы можем же с вами заставить их работать на рудниках, северных территориях. Это будет намного тяжелее, чем смертная казнь", - заявил Володин.

В первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы педофилов-рецидивистов был внесен в Госдуму 10 сентября и принят 21 декабря. Его авторы глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сенатор Андрей Турчак, а также председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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    Автор: Никита Баталов


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