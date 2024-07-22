МИД Германии работает над делом Рико Кригера

Министерство иностранных дел Германии работает над делом гражданина ФРГ Рико Кригера (Rico Krieger), приговоренного к смертной казни в Беларуси, заявил официальный представитель германского внешнеполитического ведомства Кристиан Вагнер (Christian Wagner). "Мы занимаемся его судьбой и с самого начала оказываем ему интенсивную консульскую поддержку. А также активно защищаем его интересы перед белорусскими властями", - сказал он на правительственной пресс-конференции в Берлине в понедельник, 22 июля.

Никаких подробностей Вагнер не привел и уклонился от ответа на вопрос о возможных предложениях Минска касательно судьбы осужденного гражданина Германии. "В этом отношении вам еще придется набраться терпения. Как я уже сказал, нашим приоритетом является всесторонняя поддержка", - добавил он.

Представитель МИД ФРГ также рассказал, что, несмотря на непризнание белорусского правителя Александра Лукашенко избранным президентом, Берлин поддерживает дипломатические отношения с Беларусью. "У нас есть посольство в Минске, оно действующее и работает. Данная консульская поддержка осуществляется на месте. Как я уже сказал, я не буду вдаваться в подробности. Я могу ответить в целом, что обычно включает в себя консульскую помощь: контакты с задержанным, контакты с членами семьи, адвокатами, посещения тюрем и обсуждение условий содержания с властями", - пояснил Вагнер.

Дело Рико Кригера в Беларуси

Смертный приговор Рико Кригеру вынесли 24 июня, известно об этом стало почти месяц спустя. 19 июля МИД ФРГ подтвердил DW, что суд в Минске приговорил гражданина Германии к высшей мере наказания - смертной казни. По данным правозащитного центра "Вясна", его обвинили по шести тяжким статьям УК РБ, в том числе в акте терроризма и приготовлении к наемничеству.

МИД Беларуси ранее заявил, что белорусская сторона предложила Германии "конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации".