Пытки и смертная казнь. Запрос РФ на узаконенную жестокость?

В российском обществе растет градус насилия после теракта в Москве, что создает условия для возвращения высшей меры наказания, полагают эксперты. Они опасаются, что в РФ узаконят жестокое обращение с заключенными.

Российские власти, прежде заявившие о борьбе с пытками в СИЗО и ужесточившие наказание для представителей власти за это правонарушение, поддержали жестокое обращение с подозреваемыми в совершении теракта в "Крокус Сити Холл". Эксперты полагают, что это повышает вероятность возвращения смертной казни в стране. Но узаконить эту норму не позволяет действующая Конституция РФ.

Российские власти поддержали пытки подозреваемых в совершении теракта

На скамье подсудимых по делу о совершении теракта, жертвами которого стали 139 человек и еще 182 получили ранения, находятся 8 подозреваемых. Четверых из них задержали спустя несколько часов после теракта. Перед судом они предстали со следами насильственных действий: они были избиты, их подвергли жестоким пыткам. Несколько Telegram-каналов опубликовали кадры, на которых одному из подозреваемых отрезали ухо и пытались засунуть ему в рот, а другого пытали током. Результаты других пыток можно было увидеть в суде: одного из арестованных доставили в зал суда на носилках с катетером, еще одного завели в "аквариум" для заключенных с обрывком пакета на шее.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков Фото: Sergei Savostyanov/TASS/dpa/picture alliance

Представители российской власти не опровергли факт пыток. "Мы не будем отвечать на этот вопрос", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос CNN о применении пыток. Более того, Минобороны России заявило, что наградило четырех военнослужащих, как "отличившихся в ходе задержания террористов, участвовавших в нападении на "Крокус Сити Холл". При этом в российском законодательстве предусмотрено наказание для представителей власти, применивших пытки, - до 12 лет лишения свободы. Кроме того, запрет пыток установлен в международных документах по правам человека. Обязательства по обеспечению этого запрета на практике взяла на себя Россия и ратифицировала большую часть этих документов.

Пытки могут стать рутинным инструментом для силовиков

Безнаказанность пыток, особенно со стороны представителей закона, может повлечь за собой постепенную деградацию всего института правоохранительной деятельности, говорит глава "Команды против пыток" Сергей Бабинец. Этот метод обращения с подозреваемыми могут постепенно распространить на широкий круг лиц: сначала по "террористическим" делам, затем по другим уголовным статьям, а потом и вовсе на обычных граждан, задержанных за малосущественные правонарушения, рассуждает он. "И чаще всего пытки применяются к подозреваемым, то есть тем, кто не признан по решению суда виновным, и, возможно, не имеет отношения к делу", - говорит он. Он считает, что публичное насилие власть использует как метод для самоутверждения.

Сотрудники ФСБ в здании суда ведут подозреваемого в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" Фото: Artyom Geodakyan/TASS/IMGAO

Впрочем, у общества остается запрос на достоверное расследование всех обстоятельств террористического акта, подчеркивает экс-член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Каляпин. Но так, как под пытками можно выбить любые показания, доверие к такому расследованию будет слабым, считает правозащитник, что может сыграть против самой власти, которая в нормальной ситуации воспринимается как гарант безопасности. "Мы просто перешли от диктатуры обмана к диктатуре страха", - говорит он.

Насилие за рамками закона все чаще воспринимается обществом допустимой практикой, "рутиной", говорит руководитель отдела социально-культурных исследований "Левада-центра" Алексей Левинсон. Он отмечает, что публичные пытки ставят под вопрос неприкосновенность человеческой личности и тела в России: "Какая-то часть общества верит в идею, которая подогревается в обществе, что "враг" поставил себя вне человеческого закона. Поэтому, считают они, с ним можно сделать, что угодно".

В обществе все больше сторонников возвращения смертной казни

При этом в российском обществе растет запрос на возвращение смертной казни - узаконенную жестокость, говорит Левинсон. Исследователь отмечает, что в 2021 году в ходе социологического опроса в России 41% респондентов выступили за возвращение смертной казни, тогда как в 2015 году число сторонников высшей меры составляло 31%. "Очевидно, что мы на пути к эскалации. Число сторонников смертной казни будет расти", - предполагает Левинсон.

Сейчас вероятность возвращения в России смертной казни высока как никогда, соглашается адвокат "Первого отдела" Иван Павлов. "До сих пор инициативы, связанные с возвращением смертной казни, сдерживала некоторая мудрость тех, кто принимает решения наверху, но она сейчас отступила", - говорит он. По мнению Павлова, практика непубличных пыток со стороны правоохранителей широко известна в российском обществе, а сейчас власти почувствовали, что "народ к этому готов" - к практике применения высшей меры наказания, отчасти поэтому поощряет насилие со стороны силовиков.

При этом сторонники возвращения смертной казни встречали возражения со стороны Конституционного суда РФ, так как в стране продолжает действовать мораторий на применение высшей меры. Изменить эту норму можно лишь в одном случае - разработать и принять новую конституцию. В пресс-службе Конституционного суда заявили изданию "Интерфакс", что не будут давать комментарий по этому поводу, так как вопрос возвращения смертной казни "может стать предметом рассмотрения КС РФ".

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