Смертная казнь в России: кто был бы рад отмене моратория?

ПолитикаРоссияСмертная казнь в России: кто был бы рад отмене моратория?26.03.202426 марта 2024 г.После теракта в «Крокус Сити Холле» депутаты Госдумы обсуждают отмену моратория на смертную казнь, введенного в России в 1997 году. Кому на руку было бы такое решение - в карикатуре DW.https://p.dw.com/p/4e8gGФото: DWРекламаСмотрите также: Теракт в Крокус Сити Холл: угроза атак исламистов в ЕвропеTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video