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Смертная казнь в России: кто был бы рад отмене моратория?

26 марта 2024 г.

После теракта в «Крокус Сити Холле» депутаты Госдумы обсуждают отмену моратория на смертную казнь, введенного в России в 1997 году. Кому на руку было бы такое решение - в карикатуре DW.

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Карикатура - палач с легкой улыбкой проверяет пальцем острие топора, а вокруг раздаются фразы: "Не пора ли вернуть смертную казнь?" и "Почему бы и нет"
Фото: DW

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