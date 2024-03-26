Смертная казнь в России: кто был бы рад отмене моратория?

26.03.2024 26 марта 2024 г.

После теракта в «Крокус Сити Холле» депутаты Госдумы обсуждают отмену моратория на смертную казнь, введенного в России в 1997 году. Кому на руку было бы такое решение - в карикатуре DW.