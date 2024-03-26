Москалькова: Применение пыток к задержанным недопустимо

По словам российского омбудсмена, хотя действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственность, нельзя применять пытки к задержанным и обвиняемым.

Применение пыток к задержанным и обвиняемым совершенно недопустимо, заявила во вторник, 26 марта, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя задержание подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле".

"Любые процессуальные оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом", - приводят слова омбудсмена российские информагентства. При этом Москалькова отметила, что задержание преступников "бывает в очень острой форме" и действия силовиков при задержании, связанные с нанесением вреда, не влекут уголовной ответственности.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. По последним данным, погибли 139 человек, 182 пострадали. ФСБ сообщала, что в рамках дела задержаны 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя, граждане Таджикистана. Басманный суд арестовал их до 22 мая. Еще трое фигурантов дела были арестованы на следующий день.

Согласно фото- и видео материалам, размещенным в СМИ и Telegram-каналах, подозреваемые после задержания подвергались пыткам, одному из них силовики отрезали ухо и заставляли его съесть, еще один из возможных террористов был доставлен в зал заседания суда из реанимации.

Правозащитники осудили насилие к задержанным

Правозащитное объединение "Команда против пыток" 25 марта опубликовало заявление, в котором осудило насилие силовиков по отношению к подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холле". В документе отмечается, что "пострадавшие от пыток зачастую дают ложную информацию, чтобы хотя бы на время остановить насилие", и поэтому ценность показаний, добытых таким образом, "критически низка".

По поводу пыток в отношении подозреваемых журналисты задали вопрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. "Я оставляю этот вопрос без ответа", - заявил чиновник.

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