Правозащитники осудили пытки подозреваемых в теракте

Правозащитники напомнили, что "пострадавшие от пыток зачастую дают ложную информацию, чтобы хотя бы на время остановить насилие" и поэтому ценность показаний, добытых таким образом, "критически низка".

Правозащитное объединение "Команда против пыток" в понедельник, 25 марта, опубликовало заявление, в котором осудило насилие силовиков по отношению к подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холле". В документе отмечается, что задержанных доставили в зал суда, где им выбирали меру пресечения, с видимыми следами пыток: "с отрезанным ухом, пакетом на шее и без сознания".

Правозащитники напомнили, что "пострадавшие от пыток зачастую дают ложную информацию, чтобы хотя бы на время остановить насилие" и поэтому ценность показаний, добытых таким образом, "критически низка".

В документе также обращено внимание на то, что факты пыток задержанных сделали достоянием гласности. "Мы стали свидетелями не толькочудовищного теракта, но и публичной пытки - это способ парализовать людей страхом и сделать все общество косвенными жертвами насилия", - отметили правозащитники. "Ответом на варварство не должно стать варварство", - указано в заявлении.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали. ФСБ сообщала, что в рамках дела задержаны 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя, граждане Таджикистана. Басманный суд арестовал их до 22 мая.

Согласно фото и видео материалам, размещенным в СМИ и Telegram-каналах, подозреваемые после задержания подвергались пыткам током, одному из них силовики отрезали ухо и заставляли его съесть, еще один из возможных террористов был доставлен в зал заседания суда из реанимации.

Песков отказался комментировать насилие к задержанным

По поводу пыток в отношении подозреваемых журналисты задали вопрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. "Я оставляю этот вопрос без ответа", - заявил чиновник.

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